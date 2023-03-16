БЕБ підозрює постачальника неякісних бронежилетів у заволодінні 6 млн грн державних коштів — Finance.ua

БЕБ підозрює постачальника неякісних бронежилетів у заволодінні 6 млн грн державних коштів Сьогодні 05:34 — Кримінал

БЕБ підозрює постачальника неякісних бронежилетів у заволодінні 6 млн грн державних коштів, Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки підозрює постачальника неякісних бронежилетів у заволодінні майже 6 млн грн державних коштів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Директор одного з підприємств Київщини у травні 2022 року уклав договір на постачання 350 бронежилетів. Відповідно до умов договору керівник організував постачання засобів захисту, які за документами мали відповідати 4 класу захисту.

Однак, згідно із висновком судової економічної експертизи, проведеної під час розслідування, встановлено, що згадані бронежилети не відповідають вимогам ДСТУ.

Переслідуючи корисливий мотив, директор товариства своїми діями нехтував безпекою життя і здоров’ям військовослужбовців та здійснив постачання військовій частині недоброякісних бронежилетів. Внаслідок злочинних дій керівник підприємства заволодів бюджетними коштами, виділеними на забезпечення національної безпеки та оборони України, на загальну суму 5,9 млн грн.

За результатами отримання додаткових доказів керівнику підприємства повідомлено про нову підозру за ч. 1 ст. 209 КК України за фактом легалізації (відмивання) бюджетних коштів. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.

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