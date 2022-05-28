Байден затвердив скасування мит на імпорт сталі з України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Байден затвердив скасування мит на імпорт сталі з України

Вчора 17:45Казна та Політика
38
Президент США Джо Байден затвердив скасування мит на імпорт сталі з України. Безмитний імпорт триватиме протягом одного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт «Білого дому».
Повідомляється, що США та Україна встановили тісні відносини у сфері безпеки, і українська сталеливарна промисловість була підірвана неспровокованою війною росії. Водночас наголошується, що США і Україна зацікавлені в збереженні цієї галузі в якості рятувального кола, поки країна буде відновлюватися.
«У світлі дискусій з питань безпеки і значного порушення здатності України виробляти сталь я приходжу до висновку, що нинішня ситуація в Україні являє собою особливий випадок. Я прийняв рішення призупинити дію тарифів на імпорт сталевих виробів і похідних сталевих виробів з України терміном на 1 рік», — йдеться в заяві Байдена.
Відзначимо, мова йде про 25%-е мито на українську сталь, яка була введена в 2018 році за адміністрації Дональда Трампа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.