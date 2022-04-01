Банки ЄС побоюються відтоку депозитів через фейкові новини про війну — Finance.ua

«Оскільки настрої на ринку залишаються вкрай волатильними та зумовлені потоком новин, рівні ліквідності банків можуть стати вразливими через поширення недостовірної інформації», — йдеться в заяві Європейського банківського управління, в якій основну увагу приділено ризикам щодо росії та України.
«Такі кампанії, які поширюють хибну інформацію, можуть призвести до відтоку депозитів із цільових банків», — заявили в EBA.
EBA заявила, що вплив росії на банки замалий, щоб загрожувати фінансовій стабільності, але економічні наслідки війни проти України та кібератак можуть вдарити по прибутковості кредиторів.
У четвертому кварталі 2021 року банки ЄС мали кредити на загальну суму 76 млрд євро щодо рф і 11 млрд євро щодо України, в основному серед австрійських, французьких та італійських кредиторів.
За даними EBA, тільки австрійські та угорські банки повідомили про понад 2% своїх загальних ризиків, таких як кредити та аванси, щодо росії та України.
«Виходячи з початкової оцінки EBA, прямий вплив на росію, білорусь та Україну обмежена, але вторинні ефекти можуть бути більш суттєвими з точки зору фінансової стабільності», — йдеться в повідомленні.
Вторинні ефекти включають прямі економічні наслідки війни, такі як фіскальні наслідки, вплив санкцій, підвищений ризик кібератак та довгостроковий вплив на ланцюжки поставок у світовій економіці, йдеться у повідомленні EBA.
Банки в ЄС, як і раніше, мають загальний високий рівень основного капіталу на рівні 15,4% наприкінці четвертого кварталу 2021 року, повідомляє EBA.