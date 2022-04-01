Банки ЄС побоюються відтоку депозитів через фейкові новини про війну — Finance.ua
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Банки ЄС побоюються відтоку депозитів через фейкові новини про війну

Вчора 12:34Кредит&Депозит
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Банки повинні остерігатися фальшивих новин, які можуть спровокувати вилучення депозитів. Служба банківського нагляду Європейського Союзу попередила про можливі наслідки війни росії проти України.
Про це повідомляє Reuters.
«Оскільки настрої на ринку залишаються вкрай волатильними та зумовлені потоком новин, рівні ліквідності банків можуть стати вразливими через поширення недостовірної інформації», — йдеться в заяві Європейського банківського управління, в якій основну увагу приділено ризикам щодо росії та України.
«Такі кампанії, які поширюють хибну інформацію, можуть призвести до відтоку депозитів із цільових банків», — заявили в EBA.
EBA заявила, що вплив росії на банки замалий, щоб загрожувати фінансовій стабільності, але економічні наслідки війни проти України та кібератак можуть вдарити по прибутковості кредиторів.
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У четвертому кварталі 2021 року банки ЄС мали кредити на загальну суму 76 млрд євро щодо рф і 11 млрд євро щодо України, в основному серед австрійських, французьких та італійських кредиторів.
За даними EBA, тільки австрійські та угорські банки повідомили про понад 2% своїх загальних ризиків, таких як кредити та аванси, щодо росії та України.
«Виходячи з початкової оцінки EBA, прямий вплив на росію, білорусь та Україну обмежена, але вторинні ефекти можуть бути більш суттєвими з точки зору фінансової стабільності», — йдеться в повідомленні.
Вторинні ефекти включають прямі економічні наслідки війни, такі як фіскальні наслідки, вплив санкцій, підвищений ризик кібератак та довгостроковий вплив на ланцюжки поставок у світовій економіці, йдеться у повідомленні EBA.
Банки в ЄС, як і раніше, мають загальний високий рівень основного капіталу на рівні 15,4% наприкінці четвертого кварталу 2021 року, повідомляє EBA.
За матеріалами: РБК-Україна
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