Банки видали «воєнних» пільгових кредитів на 1,1 млрд грн — Finance.ua

Банки видали «воєнних» пільгових кредитів на 1,1 млрд грн

Банки видали «воєнних» пільгових кредитів на 1,1 млрд грн

Понад 800 бізнесів скористалися державної програмою пільгових кредитів «5-7-9%» з початку війни.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Загалом від 24 лютого уповноважені банки видали позик на 1,1 млрд грн.

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З усіх виданих кредитних коштів за програмою 42% припало на аграрний сектор. Ними скористалися 12 тис. фермерських господарств.

«В час війни комерційні та державні банки повинні активізувати свою кредитну діяльність, адже ці кошти потрібні тисячам підприємців для налагодження виробництв. Уряд та Нацбанк проводять з банківським сектором відповідну роботу. Зокрема, 10 найбільших банків заявили про виділені ліміти на суму 40 млрд грн. 2,3 млрд грн держбанки вже видали фермерам», — розповіла Свириденко.

Посадовиця зазначила, що з початку війни державні банки сумарно наростили кредитні портфелі на 12,5 млрд грн, що еквівалентно 15% приросту за 2021 рік.

Довідка Finance.ua:

уряд розширив програму пільгового кредитування бізнесу та збільшив обсяг позик для роздрібних торговельних мереж до 1 млрд грн. Ставка для тих, хто братиме кредит обсягом до 60 млн грн буде нульовою;

також визначено розмір компенсації річної ставки до 5% для кредитів розміром від 60 млн до 1 млрд грн, які надаються суб’єктам мережевої роздрібної торгівлі.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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