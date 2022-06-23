Банки видали кредитів під держгарантії на 40 млрд грн — Finance.ua
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Банки видали кредитів під держгарантії на 40 млрд грн

Кредит&Депозит
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Банки видали кредитів під держгарантії на 40 млрд грн
Банки видали кредитів під держгарантії на 40 млрд грн
У рамках підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 12,7 тис. кредитів на суму майже 39,8 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що станом на 1 червня 24 банки-кредитори обслуговують 12 592 кредити на суму 39,4 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 25,46 млрд грн. Це близько 73% від загального ліміту наданих гарантій (35 млрд грн).
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Водночас у травні укладено 4074 кредитні договори на суму 15,2 млрд грн із часткою зобов’язань, гарантованих державою за основним боргом, в обсязі 11 млрд грн.
За кількістю кредитів лідирує ПриватБанк — 8193 кредити на загальну суму 12,16 млрд грн, що складає 84% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк — 2042 кредити на загальну суму 6,79 млрд грн (відповідно — 89% від ліміту).
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Найбільшим попитом програма користується в Одеській області, де загалом видано 936 кредитів на 3,06 млрд грн. У Кіровоградській області таких кредитів видано 677 на 3,03 млрд грн, у Дніпропетровській області — 1164 кредити на 2,72 млрд грн та у Київській області — 651 кредит на 2,7 млрд грн.
За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видано у таких сферах як сільське господарство (6849 кредитів на 29 млрд грн), оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів (3272 кредити на 5,19 млрд грн) та переробної промисловості (946 кредитів на 3,1 млрд грн).
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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