Банківський регулятор США підтвердив «обережний» підхід до криптовалют — Finance.ua

Банківський регулятор США підтвердив «обережний» підхід до криптовалют

Вчора 01:34 — Фінтех і Картки

Крах Terra підтвердив правильність «ретельного та обережного» підходу Управління контролера грошового обігу (OCC) у складі Мінфіну США до криптовалютів. Про це заявив тимчасовий голова відомства Майкл Хсу.

виступі на DC Blockchain Summit 2022 він зазначив, що зниження ринкової капіталізації крипторинку на пів трильйона доларів після колапсу Terra не призвело до «зараження традиційного банкінгу та фінансів».

«Я вірю, що ці нагадування зробили свій внесок у безпеку та надійність банківської системи, незважаючи на посилення волатильності та нещодавні потрясіння на крипторинках», — заявив Хсу.

Він підтвердив свою позицію криптоскептика та підкреслив залежність економіки цифрових активів від ажіотажу. Шуміха є основним генератором інтересу та інвестицій для зростання проектів, вважає Хсу.

«Недавній крах стейблкоіну Terra і пов’язані з ним розпродажі на крипторинках показали, що спричинене хайпом зростання може призвести до появи бульбашок, нашкодити споживачам і витіснити продуктивні інновації», — заявив він.

Хсу також відзначив низку фундаментальних проблем, від яких страждає галузь. Серед них він назвав фрагментацію через безліч блокчейнів і появу в результаті кроссчейн-мостів, які вразливі для зломів.

На його думку, існують ризики «зараження» криптоіндустрії, що підтвердили розпродажі та тимчасову втрату прив’язки до долара стейблкоіна USDT від Tether, хоча монета має відмінний від TerraUSD механізм стабілізації.

Хсу вважає, що режими зберігання та дотримання прав власності на криптовалюти недостатньо розвинені для масштабу та амбіцій індустрії.

«Галузь росла занадто швидко, і страждає від хайпового підходу „стріляй, готуйся, мети“ до інновацій та створення цінностей. Останні події повинні бути тривожним дзвінком і можливістю перезапустити і перекалібрувати проблеми, які необхідно вирішити. До того часу OCC продовжить ретельний та обережний підхід до криптовалютів для забезпечення безпеки, надійності та справедливості національної банківської системи», — сказав Хсу.

Нагадаємо, у січні він допустив ситуацію «банківської паніки» серед власників стейблкоїнів.

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