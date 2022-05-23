Bitcoin досягне $65 000 до кінця року, але поступиться за прибутковістю Ethereum (результати опитування) — Finance.ua
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Bitcoin досягне $65 000 до кінця року, але поступиться за прибутковістю Ethereum (результати опитування)

Вчора 02:16Технології&Авто
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До кінця 2022 року ціна Bitcoin складе $65 185. Такий прогноз дали експерти в галузі фінтеху, опитані Finder.
Фахівці передбачили подальше зростання котирувань цифрового золота. На їхню думку, 31 грудня 2025 року Bitcoin коштуватиме $179 280, а наприкінці 2030 року — $420 240.
Bitcoin досягне $65 000 до кінця року, але поступиться за прибутковістю Ethereum (результати опитування)
Трохи більше двох третин учасників групи вважає, що зараз час купувати першу криптовалюту. Лише 9% висловилися за вихід із активу.
Bitcoin досягне $65 000 до кінця року, але поступиться за прибутковістю Ethereum (результати опитування)
«Окрім заміни приватних криптовалют CBDC та загального колапсу спекулятивної бульбашки, я думаю, що Bitcoin програє Ethereum, у якої сильніші варіанти використання, особливо якщо мережа перейде на Proof-of-Stake і стане більш екологічною», — заявив один із тих, хто дотримується останньої думки, викладач університету Канберра Джон Хокінс.
Половина експертів вважає, що зрештою Bitcoin буде зміщений з позиції найпопулярнішої криптовалюти більш просунутим блокчейном. 38% упевнені, що цифрове золото утримається на троні.
«Ethereum може перевершити BTC із погляду ринкової капіталізації. Solana стає основним центром для ончейн-деривативів. Bitcoin — зовсім не блокчейн, що сприяє розвитку технологій. Це просто криптовалюта, якщо ви подивитеся на нього», — сказав співзасновник Tykhe Block Ventures Ганеш Компелла.
Згадані експертом активи склали трійку найприбутковіших монет за підсумками 2022 року, згідно з очікуваннями групи.
Фахівцям запропонували назвати п’ятірку найефективніших криптовалют. 87% респондентів включили до неї Ethereum. Bitcoin опинився на другому місці — 71%, на третьому — Solana з 55%. Замкнули топ-5 Avalanche та Terra з 31% та 30% відповідно.
Bitcoin досягне $65 000 до кінця року, але поступиться за прибутковістю Ethereum (результати опитування)
За матеріалами: Forklog
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