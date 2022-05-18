Банк Англії прогнозує «апокаліптичний» дефіцит продовольства — Finance.ua
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Банк Англії прогнозує «апокаліптичний» дефіцит продовольства

Вчора 06:36Світ
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Глава Банку Англії Ендрю Бейлі попередив про «апокаліптичне» зростання світових цін на продовольство через війну в Україні.
Про це пише видання The Telegraph.
Шокове зростання цін перевищує темпи останніх 30 років, йдеться у матеріалі. Очікується, що найближчими місяцями потрясіння лише посилиться, а до кінця року Британію може очікувати двозначна інфляція.
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Однією з найголовніших причин такої негативної динаміки є те, що Україна не може відвантажувати пшеницю та олії зі своїх складів через російську блокаду. Бейлі каже, що, якщо блокада триватиме й надалі, ціни на продовольство продовжуватимуть зростати.
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«Це серйозне занепокоєння. Це не просто серйозна проблема для нашої країни, це серйозна проблема для світу, що розвивається. Я в жодному разі не військовий стратег, але все, що можна зробити, щоб допомогти Україні розблокувати постачання продовольства, було б величезним внеском», — зазначив британський чиновник.
За матеріалами: Фінансовий клуб
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