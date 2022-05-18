Банк Англії прогнозує «апокаліптичний» дефіцит продовольства — Finance.ua

Однією з найголовніших причин такої негативної динаміки є те, що Україна не може відвантажувати пшеницю та олії зі своїх складів через російську блокаду. Бейлі каже, що, якщо блокада триватиме й надалі, ціни на продовольство продовжуватимуть зростати.
«Це серйозне занепокоєння. Це не просто серйозна проблема для нашої країни, це серйозна проблема для світу, що розвивається. Я в жодному разі не військовий стратег, але все, що можна зробити, щоб допомогти Україні розблокувати постачання продовольства, було б величезним внеском», — зазначив британський чиновник.