Банк Англії прогнозує «апокаліптичний» дефіцит продовольства — Finance.ua

Банк Англії прогнозує «апокаліптичний» дефіцит продовольства

Вчора 06:36 — Світ

Глава Банку Англії Ендрю Бейлі попередив про «апокаліптичне» зростання світових цін на продовольство через війну в Україні.

Про це пише видання The Telegraph.

Шокове зростання цін перевищує темпи останніх 30 років, йдеться у матеріалі. Очікується, що найближчими місяцями потрясіння лише посилиться, а до кінця року Британію може очікувати двозначна інфляція.

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Однією з найголовніших причин такої негативної динаміки є те, що Україна не може відвантажувати пшеницю та олії зі своїх складів через російську блокаду. Бейлі каже, що, якщо блокада триватиме й надалі, ціни на продовольство продовжуватимуть зростати.

«Це серйозне занепокоєння. Це не просто серйозна проблема для нашої країни, це серйозна проблема для світу, що розвивається. Я в жодному разі не військовий стратег, але все, що можна зробити, щоб допомогти Україні розблокувати постачання продовольства, було б величезним внеском», — зазначив британський чиновник.

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