Штати готують пакет на $11 мільярдів для реагування на ризик глобального голоду — Finance.ua

Штати готують пакет на $11 мільярдів для реагування на ризик глобального голоду

Вчора 10:15

Білий дім опрацьовує з Конгресом можливість затвердження пакету реагування на загрози глобальній продовольчій безпеці, що передбачає виділення $11 мільярдів протягом наступних трьох років.

Про це заявила на спеціальному пресбрифінгу Постійний представник США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми готові забезпечити понад $1 мільярд протягом наступних місяців для гуманітарної підтримки тих країн, які постраждали від неспровокованої війни росії проти України, і (для реагування. — Ред.) на масштабні наслідки для всього світу. Ми працюємо з Конгресом над тим, щоб інвестувати понад $11 мільярдів упродовж наступних трьох років, щоб реагувати на загрози продовольчої безпеки», — сказала посол.

Вона наголосила, що ситуація з голодом, зокрема у країнах Африки та Близького Сходу, останнім часом залишалася складною. Проте відтоді як росія почала блокувати критично важливі порти в Україні та знищувати громадянську інфраструктуру, зокрема зерносховища, загроза голоду в цих регіонах стала реальнішою.

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