Балістика та системи ПРО: у Міноборони розповіли про плани українського ОПК на 2025 рік — Finance.ua

Балістика та системи ПРО: у Міноборони розповіли про плани українського ОПК на 2025 рік Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Балістика та системи ПРО: у Міноборони розповіли про плани українського ОПК на 2025 рік

У цьому році серед основних задач є створення озброєння, яке вражає цілі на максимальній відстані з високою точністю. Зокрема йдеться про балістичні та крилаті ракети.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

«Використання далекобійної зброї — один з ключових елементів зменшення військового потенціалу країни-агресора. Руйнування логістичних ланцюжків та військових об’єктів в глибокому тилу росії, знищення скупчення живої сили та техніки стають можливими завдяки ракетам, баражуючим авіабомбам та deep strike. Крім того, для захисту українських міст від ворожих обстрілів створюється ефективна система протиракетної оборони. Тому серед основних задач Міністерства оборони України на 2025 рік — створення інноваційних засобів, які вражають ворожі цілі на максимальній відстані з високою точністю», — сказано в повідомленні.

У 2024 році інвестиції в цей напрямок вже дали конкретні результати на полі бою:

виготовлено перші вітчизняні ракети, зокрема, розширено серійне виробництво крилатих ракет;

проведено розробку та випробування балістичних та крилатих ракет, що дозволяє збільшити дальність ураження;

триває робота щодо організації постачання зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) спільного виробництва підприємствами ОПК України та іноземних партнерів.

Розробка і виробництво далекобійного озброєння залишається у фокусі Міноборони у 2025 році:

балістичних та крилатих ракет, які мають стати стримуючим фактором для країни-агресора;

компонентів системи протиракетої оборони (ПРО), які зможуть ефективно захищати мирні українські міста від ворожих атак;

вітчизняного комплексу ПРО, характеристики якого будуть відповідати найкращим іноземним аналогам;

систем управління для зенітно-ракетних комплексів.

Зокрема, проводяться переговори з партнерами про отримання систем іноземного виробництва, разом із західними компаніями створюються сучасні українські системи ПРО.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.