Багатії з росії намагаються продати нерухомість на Манхеттені, - FT — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Багатії з росії намагаються продати нерухомість на Манхеттені, - FT

Вчора 14:21Фондовий ринок
3164
Російські багатії протягом декількох останніх днів активізувалися на ринку нерухомості Нью-Йорка (США) і намагаються продати свої елітні будинки на Манхеттені. Передбачається, що через побоювання можливих санкцій.
Про це повідомляє Financial Times.
За даними FT, деякі заможні росіяни почали все частіше звертатися до брокерів з приводу продажу дорогої нерухомості на Манхеттені. Більшість з них намагаються зробити це через перевірених брокерів, а не через публічні продажі, щоб звести розголос до мінімуму.
Однак не всі вдаються до послуг брокерів. Днями особняк співзасновника «Альфа-банку» Олексія Кузьмічова (фігурує в списку санкцій) у Верхньому Іст-Сайді був виставлений на продаж за 41 млн доларів, що на 1 млн менше, ніж той заплатив в 2016 році.
«Всі вони говорять тільки про продаж», — зазначила одна з провідних брокерів Доллі Ленц.
За її словами, на сьогодні є велике питання, на яких умовах можуть бути проведені такі угоди. При цьому вона підкреслює, що вже завалена запитами від покупців, які сподіваються отримати російські активи дешевше.
Більшість російських багатіїв на Манхеттені далекі від олігархів і навряд чи на них коли-небудь поширять санкції. На думку директора з досліджень брокерської компанії Serhant Гаррета Дердеріана, росіяни, які хочуть продати нерухомість, являють собою «дуже невелику групу людей» в порівнянні з тією групою росіян, хто все ще шукає нерухомість в США.
«Глобальні ринки, такі як Нью-Йорк і Майамі, стали улюбленим місцем для багатих. Наразі в Нью-Йорку не проводиться розпродаж нерухомості, що належить росіянам», — додав він.
За матеріалами: РБК-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.