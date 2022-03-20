Багатії з росії намагаються продати нерухомість на Манхеттені, - FT — Finance.ua

Багатії з росії намагаються продати нерухомість на Манхеттені, - FT

Вчора 14:21 — Фондовий ринок

Російські багатії протягом декількох останніх днів активізувалися на ринку нерухомості Нью-Йорка (США) і намагаються продати свої елітні будинки на Манхеттені. Передбачається, що через побоювання можливих санкцій.

Про це повідомляє Financial Times

За даними FT, деякі заможні росіяни почали все частіше звертатися до брокерів з приводу продажу дорогої нерухомості на Манхеттені. Більшість з них намагаються зробити це через перевірених брокерів, а не через публічні продажі, щоб звести розголос до мінімуму.

Однак не всі вдаються до послуг брокерів. Днями особняк співзасновника «Альфа-банку» Олексія Кузьмічова (фігурує в списку санкцій) у Верхньому Іст-Сайді був виставлений на продаж за 41 млн доларів, що на 1 млн менше, ніж той заплатив в 2016 році.

«Всі вони говорять тільки про продаж», — зазначила одна з провідних брокерів Доллі Ленц.

За її словами, на сьогодні є велике питання, на яких умовах можуть бути проведені такі угоди. При цьому вона підкреслює, що вже завалена запитами від покупців, які сподіваються отримати російські активи дешевше.

Більшість російських багатіїв на Манхеттені далекі від олігархів і навряд чи на них коли-небудь поширять санкції. На думку директора з досліджень брокерської компанії Serhant Гаррета Дердеріана, росіяни, які хочуть продати нерухомість, являють собою «дуже невелику групу людей» в порівнянні з тією групою росіян, хто все ще шукає нерухомість в США.

«Глобальні ринки, такі як Нью-Йорк і Майамі, стали улюбленим місцем для багатих. Наразі в Нью-Йорку не проводиться розпродаж нерухомості, що належить росіянам», — додав він.

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