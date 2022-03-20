Росіяни мають активи на Багамах на 3 мільярди доларів - Центральний Банк — Finance.ua

Росіяни мають активи на Багамах на 3 мільярди доларів - Центральний Банк

Вчора 10:16 — Світ

Фінансові установи Багамських островів мають активи на суму близько 3 мільярдів доларів, власники яких пов’язані з росією, повідомив центральний банк карибської країни.

Про це повідомляє Reuters.

Деталі. Центральний банк виявив у фінансових установах Багамських островів, які мають ліцензію на обслуговування іноземних клієнтів, 420 мільйонів доларів на депозитах і 2,5 мільярда доларів у депозитарних або трастових активах «з кінцевими бенефіціарними власниками з росії або пов’язаними з нею».

«Ці цифри стосуються лише міжнародного банківського та трастового сектору, які обслуговують клієнтів за межами країни, і не включають будь-які російські активи, які можуть зберігатися в банках Багамських островів, які обслуговують місцеве населення», — повідомляє центральний банк.

При цьому не повідомляється, яка частина цих активів належить росіянам, котрі перебувають під санкціями. До цього Багамські острови наказали припинити всі операції з російськими організаціями, які потрапили під санкції західних країн.

Багамські острови рішуче засудили вторгнення росії в Україну, але, схоже, залишаються суперечливими щодо того, наскільки агресивно вона може брати участь у санкціях, не завдаючи шкоди своїй відносно невеликій економіці.

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