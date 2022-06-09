Багаті інвестори збільшують вкладення в приватний капітал — Finance.ua

Багаті інвестори збільшують вкладення в приватний капітал

Вчора 02:51 — Фондовий ринок

Багаті інвестори збільшують вкладення в приватний капітал, www.pexels.com

Багаті інвестори збільшують свої вкладення у приватний капітал, незважаючи на побоювання, що зусилля центральних банків щодо стримування інфляції шляхом «охолодження» економіки призведуть до послаблення приватних інвестиційних компаній.

Про це пише «Мінфін» з посиланням на Financial Times.

За 2021 рік сімейні офіси наростили вкладення у приватний капітал з 15% до 20%.

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Згідно зі звітом швейцарського банку UBS, багато хто планує продовжувати вкладатися в приватні компанії протягом наступних п’яти років.

Директор з інвестицій глобального сімейного та інституційного капіталу UBS Макс Кункель вважає, що, незважаючи на існуючі ризики, багато сімейних офісів розраховують отримати більш високий прибуток на приватних ринках завдяки більш ретельній перевірці та використанню своїх зв’язків із топ-менеджерами для отримання привілейованого доступу до угод.

Що таке сімейний офіс

Сімейний офіс (family office) — приватна незалежна організація, що надає послуги у зв’язку з управлінням сімейним майном та іншими активами.

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