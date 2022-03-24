Австрійська OMV відмовилася платити за російський газ рублями — Finance.ua

Австрійська OMV відмовилася платити за російський газ рублями

Вчора 12:48 — Енергетика

Австрійська OMV відмовилася платити за російський газ рублями

На тлі повномасштабного вторгнення російських військ на територію України австрійська компанія OMV відмовилася оплачувати російський газ рублями, як того захотів президент країни-окупанта володимир путін.

В OMV продовжать платити за російський газ в євро, а не в рублях. Про це заявив керівник австрійської компанії OMV Альфред Штерн PULS 24

«У нас немає іншої договірної бази, я не повинен робити нічого подібного», — заявив Штерн.

Довідка Finance.ua:

22 березня 2022 року президент країни-окупанта рф володимир путін доручив перевести розрахунки за постачання газу в Європу в рублі.

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