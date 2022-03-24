Австрійська OMV відмовилася платити за російський газ рублями — Finance.ua

Австрійська OMV відмовилася платити за російський газ рублями
На тлі повномасштабного вторгнення російських військ на територію України австрійська компанія OMV відмовилася оплачувати російський газ рублями, як того захотів президент країни-окупанта володимир путін.
В OMV продовжать платити за російський газ в євро, а не в рублях. Про це заявив керівник австрійської компанії OMV Альфред Штерн PULS 24.
«У нас немає іншої договірної бази, я не повинен робити нічого подібного», — заявив Штерн.
Довідка Finance.ua:
22 березня 2022 року президент країни-окупанта рф володимир путін доручив перевести розрахунки за постачання газу в Європу в рублі.