Австралія заборонила експортувати предмети розкоші до рф — Finance.ua

Австралія заборонила експортувати предмети розкоші до рф

Вчора 12:30 — Світ

Уряд Австралії вирішив запровадити заборону на експорт до російської федерації певних предметів розкоші, включаючи вино, дорогу косметику та запчастини для елітних автомобілів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Австралії, санкції запроваджено через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Читайте також Макрон підтримав санкції проти російських нафтопродуктів і вугілля

Ці санкції націлені на президента путіна та його багатих помічників, а не на пересічних російських споживачів. Вони робляться у координації з ключовими партнерами для обмеження доступу російської еліти до таких товарів, йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що у Європейському Союзі та США вже діють заборони. Крім цього, сьогодні аналогічна заборона набуде чинності в Японії, а незабаром будуть санкції Великобританії.

«Ця заборона слідує за нашими цілеспрямованими фінансовими санкціями щодо президента путіна, членів його уряду, російських олігархів, пропагандистів і фахівців з дезінформації, а також високопоставлених російських військових керівників. Це також слідує за нашою забороною на експорт глинозему та бокситів до росії», — наголосили у МЗС.

У відомстві додали, що «уряд Австралії продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України». Санкції набирають чинності 7 квітня 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.