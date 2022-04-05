Австралія заборонила експортувати предмети розкоші до рф — Finance.ua

Ці санкції націлені на президента путіна та його багатих помічників, а не на пересічних російських споживачів. Вони робляться у координації з ключовими партнерами для обмеження доступу російської еліти до таких товарів, йдеться у повідомленні.
У МЗС зазначили, що у Європейському Союзі та США вже діють заборони. Крім цього, сьогодні аналогічна заборона набуде чинності в Японії, а незабаром будуть санкції Великобританії.
«Ця заборона слідує за нашими цілеспрямованими фінансовими санкціями щодо президента путіна, членів його уряду, російських олігархів, пропагандистів і фахівців з дезінформації, а також високопоставлених російських військових керівників. Це також слідує за нашою забороною на експорт глинозему та бокситів до росії», — наголосили у МЗС.
У відомстві додали, що «уряд Австралії продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України». Санкції набирають чинності 7 квітня 2022 року.