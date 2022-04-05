Австралія заборонила експортувати предмети розкоші до рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Австралія заборонила експортувати предмети розкоші до рф

Вчора 12:30Світ
172
Уряд Австралії вирішив запровадити заборону на експорт до російської федерації певних предметів розкоші, включаючи вино, дорогу косметику та запчастини для елітних автомобілів.
Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Австралії, санкції запроваджено через повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Читайте також
Ці санкції націлені на президента путіна та його багатих помічників, а не на пересічних російських споживачів. Вони робляться у координації з ключовими партнерами для обмеження доступу російської еліти до таких товарів, йдеться у повідомленні.
У МЗС зазначили, що у Європейському Союзі та США вже діють заборони. Крім цього, сьогодні аналогічна заборона набуде чинності в Японії, а незабаром будуть санкції Великобританії.
«Ця заборона слідує за нашими цілеспрямованими фінансовими санкціями щодо президента путіна, членів його уряду, російських олігархів, пропагандистів і фахівців з дезінформації, а також високопоставлених російських військових керівників. Це також слідує за нашою забороною на експорт глинозему та бокситів до росії», — наголосили у МЗС.
У відомстві додали, що «уряд Австралії продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України». Санкції набирають чинності 7 квітня 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Діло
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.