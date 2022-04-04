Макрон підтримав санкції проти російських нафтопродуктів і вугілля — Finance.ua
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Макрон підтримав санкції проти російських нафтопродуктів і вугілля

Вчора 13:05
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Президент Франції Еммануель Макрон після звірств у Бучі виступив за посилення санкцій проти Росії і запровадження обмежень на імпорт російської нафти і вугілля.
Про це він заявив в ефірі France Inter, повідомляє «Європейська правда», з посиланням на Le Figaro.
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«Те, що сталося в Бучі, вимагає нового набору санкцій, і це мають бути дуже чіткі заходи», — сказав президент Франції.
«Тож ми будемо координуватися з нашими європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною», «найближчими днями», додав він, згадавши про індивідуальні санкції та заходи щодо «вугілля та нафти».
«Є дуже чіткі ознаки воєнних злочинів» в Україні, заявив Макрон, коментуючи події в Бучі.
«Це російська армія була в Бучі. Ті, хто стояв біля витоку цих злочинів, повинні будуть відповідати за них», — заявив президент Франції.
Він також заявив про готовність допомогти українській владі у розслідуванні цих злочинів.
Як повідомлялося, посли ЄС у середу обговорять розширення санкцій проти Росії, серед яких можливість ембарго на російські енергоносії.
Однак у Німеччині після того, як українські та європейські чиновники звинуватили російські війська у скоєнні звірств під Києвом, зокрема в Бучі, немає єдності щодо негайної зупинки імпорту російських енергоносіїв.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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