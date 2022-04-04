Макрон підтримав санкції проти російських нафтопродуктів і вугілля — Finance.ua

«Те, що сталося в Бучі, вимагає нового набору санкцій, і це мають бути дуже чіткі заходи», — сказав президент Франції.
«Тож ми будемо координуватися з нашими європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною», «найближчими днями», додав він, згадавши про індивідуальні санкції та заходи щодо «вугілля та нафти».
«Є дуже чіткі ознаки воєнних злочинів» в Україні, заявив Макрон, коментуючи події в Бучі.
«Це російська армія була в Бучі. Ті, хто стояв біля витоку цих злочинів, повинні будуть відповідати за них», — заявив президент Франції.
Він також заявив про готовність допомогти українській владі у розслідуванні цих злочинів.
Як повідомлялося, посли ЄС у середу обговорять розширення санкцій проти Росії, серед яких можливість ембарго на російські енергоносії.
Однак у Німеччині після того, як українські та європейські чиновники звинуватили російські війська у скоєнні звірств під Києвом, зокрема в Бучі, немає єдності щодо негайної зупинки імпорту російських енергоносіїв.