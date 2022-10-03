Австралія оголосила про нові санкції проти росії — Finance.ua

Австралія оголосила про нові санкції проти росії Вчора 12:19 — Світ

Австралія оголосила про нові санкції проти росії

Австралія запровадила санкції проти росії у відповідь на інсценування фейкових «референдумів» на тимчасово захоплених територіях України та спробу їх анексії.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Австралії Пенні Вонг, оприлюдненій на сайті зовнішньополітичного відомства країни.

«Додаткові цільові фінансові санкції та заборона на подорожі запроваджено проти 28 призначених росією сепаратистів, міністрів та високопосадовців. Серед них — особи, які знехтували міжнародним правом, щоб надати легітимність незаконним діям росії в Україні шляхом проведення фейкового референдуму, поширенням дезінформації та залякувань», — йдеться у документі.

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Австралійський міністр окремо наголосила, що сфальшовані «референдуми», які були влаштовані російськими загарбниками на тимчасового захоплених територіях України, є незаконними та не мають жодного правового ефекту.

«Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька області є суверенною територією України. (Спроба) їх анексії з боку президента путіна є незаконною, будь-які претензії на те, що ці території віднині є частиною росії, є безпідставними та хибними», — наголошується у повідомленні.

Також повідомляється, що Австралія приєдналася до позову проти росії, який Україна подала у Міжнародний кримінальний суд, та підтримала звинувачення України на адресу росії у порушенні Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Genocide Convention).

«Австралія продовжує закликати росію негайно виконати зобов’язуючу постанову Міжнародного суду від 16 березня 2022 року та негайно вивести свої військові сили з України. Ми нагадуємо росії, що як член Організації Об’єднаних Націй вона несе правове зобов’язання виконувати рішення Міжнародного суду у всіх справах, що її стосуються», — йдеться у документі.

Як зазначила міністр, Австралія продовжуватиме тісну координацію своїх дій з партнерами для того, щоб підвищити ціну всіх відповідальних за російське вторгнення в Україну.

«Ці додаткові санкції посилюють потужну позицію Австралії із заперечення дій президента путіна та тих, хто виконує його накази. Регіони України, які наразі є окупованими російськими силами, є суверенними територіями України. Жодні фейкові референдуми не змінюють цього», — наголосила Пенні Вонг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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