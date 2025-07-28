Аудит усіх витрат держави — що чекає на бізнес — Finance.ua
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Аудит усіх витрат держави — що чекає на бізнес

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів починає аудит всіх державних видатків та скорочення бюрократичних процедур для бізнесу.
Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у своєму Telegram.
«Ми дали старт реалізації рішення РНБО про мораторій для правоохоронців на перевірки бізнесу. Бізнес очікує від уряду відчутні кроки з дерегуляції. Тому починаємо аудит усіх державних видатків. Плануємо значне скорочення бюрократичних процедур», — пообіцяла очільниця уряду.
Вона також обіцяє представити програму дій уряду. За словами Свириденко, наразі для її формування очільниця Кабміну проводить окремі зустрічі з кожним міністром.
Як повідомлялось, 22 липня 2025 року президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження мораторію на перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу.
У червні президент України заявив, що доручив уряду запровадити мораторій на перевірки бізнесу, щоб убезпечити підприємців від тиску.
21 липня Зеленський повідомив, що РНБО ввела мораторій на перевірки бізнесу державними органами та на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.
Глава держави зазначив, що мораторій створює необхідні умови для реалізації ключових рішень у сфері економічної безпеки та дає змогу провести аналіз чинної практики державного регулювання.
За матеріалами:
НВ
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