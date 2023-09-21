Audi змінить маркування своїх моделей — Finance.ua

Audi змінить маркування своїх моделей Вчора 02:17 — Технології&Авто

Audi змінить маркування своїх моделей

Audi не лише розвиває свою лінійку електромобілів, але й вирішила удосконалити стратегію найменування моделей. Нові моделі з двигуном внутрішнього згоряння матимуть непарну цифру в позначенні моделі, а електромобілі - парну.

Наприклад, новий електричний A6 E-tron, продаватиметься з 2024 року. Але оновлена версія нинішнього A6 змінить назву на A7. Так само новий Q6 E-tron буде лише електричним, а Q5, який у 2024 році матиме нове покоління — з двигунами внутрішнього згоряння.

Технічний бос Audi Олівер Хоффманн пояснив, що така логіка моделей зрештою стане звичною, щоб клієнти одразу могли відрізняти тип двигуна за назвою.

Читайте також В Audi представили нестандартний електромобіль з яскравим дизайном (фото)

«Одним із прикладів є A6. Це наша основна модель у сегменті, його майбутнє — повністю електричне, тому ми вирішили надати парні номери автомобілям BEV», — говорить Хоффманн.

Втім, Audi поки що не відмовляється від суфікса E-tron, який він використовував для електрифікованих автомобілів з 2009 року. Хоффманн сказав: «Якщо ви побачите A6, то це буде лише акумуляторний електромобіль. Він буде називатись A6 E-tron, так само як Q6 E-tron. Але навіть без цієї приставки ви зрозумієте, що А6 та Q6 — автомобілі з акумуляторною батареєю».

Швидше за все, значок E-tron залишиться, але використовуватиметься схоже до значків TDI та TFSI, які сьогодні Audi використовує для позначення дизельних і бензинових моделей.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.