Audi змінить маркування своїх моделей — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Audi змінить маркування своїх моделей

Технології&Авто
1138
Audi змінить маркування своїх моделей
Audi змінить маркування своїх моделей
Audi не лише розвиває свою лінійку електромобілів, але й вирішила удосконалити стратегію найменування моделей. Нові моделі з двигуном внутрішнього згоряння матимуть непарну цифру в позначенні моделі, а електромобілі - парну.
Наприклад, новий електричний A6 E-tron, продаватиметься з 2024 року. Але оновлена версія нинішнього A6 змінить назву на A7. Так само новий Q6 E-tron буде лише електричним, а Q5, який у 2024 році матиме нове покоління — з двигунами внутрішнього згоряння.
Технічний бос Audi Олівер Хоффманн пояснив, що така логіка моделей зрештою стане звичною, щоб клієнти одразу могли відрізняти тип двигуна за назвою.
Читайте також
«Одним із прикладів є A6. Це наша основна модель у сегменті, його майбутнє — повністю електричне, тому ми вирішили надати парні номери автомобілям BEV», — говорить Хоффманн.
Втім, Audi поки що не відмовляється від суфікса E-tron, який він використовував для електрифікованих автомобілів з 2009 року. Хоффманн сказав: «Якщо ви побачите A6, то це буде лише акумуляторний електромобіль. Він буде називатись A6 E-tron, так само як Q6 E-tron. Але навіть без цієї приставки ви зрозумієте, що А6 та Q6 — автомобілі з акумуляторною батареєю».
Швидше за все, значок E-tron залишиться, але використовуватиметься схоже до значків TDI та TFSI, які сьогодні Audi використовує для позначення дизельних і бензинових моделей.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.