В Audi представили нестандартний електромобіль з яскравим дизайном (фото) — Finance.ua

В Audi представили нестандартний електромобіль з яскравим дизайном (фото) 15.09.2023, 01:38 — Технології&Авто

В Audi представили нестандартний електромобіль з яскравим дизайном (фото), Фото: Audi

Лінійку Audi e-tron GT поповнила незвичайна версія RS Ice Race Edition. Вона присвячена 40-річному ювілею спортивного підрозділу Audi Sport GmbH.

Про це розповіли на сайті бренду.

Audi RS e-tron GT Ice Race Edition буде випущено обмеженим тиражем у 99 екземплярів. Новинка вирізняється незвичайним футуристичним забарвленням кузова в білому і сріблястому кольорах.

Електромобіль отримав 21-дюймові колісні диски чорного кольору. Також на кузові з’явилися контрастні акценти фіолетового кольору.

Фото: Audi

В інтер'єрі присутнє ексклюзивне оздоблення зі шкірою кольору діаманта. Кермо виконане зі шкіри та алькантари. Крім цього з’явилося фіолетове контурне підсвічування.

Audi RS e-tron GT Ice Race Edition оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 646 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,3 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

Силова установка живиться від акумуляторної батареї місткістю 93 кВт⋅год. Запас ходу електромобіля становить 472 км.

Audi RS e-tron GT Ice Race Edition надійде в продаж у Європі вже у вересні. Вартість новинка поки що невідома.

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