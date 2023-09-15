В Audi представили нестандартний електромобіль з яскравим дизайном (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Audi представили нестандартний електромобіль з яскравим дизайном (фото)

Технології&Авто
18
В Audi представили нестандартний електромобіль з яскравим дизайном (фото)
В Audi представили нестандартний електромобіль з яскравим дизайном (фото), Фото: Audi
Лінійку Audi e-tron GT поповнила незвичайна версія RS Ice Race Edition. Вона присвячена 40-річному ювілею спортивного підрозділу Audi Sport GmbH.
Про це розповіли на сайті бренду.
Audi RS e-tron GT Ice Race Edition буде випущено обмеженим тиражем у 99 екземплярів. Новинка вирізняється незвичайним футуристичним забарвленням кузова в білому і сріблястому кольорах.
Електромобіль отримав 21-дюймові колісні диски чорного кольору. Також на кузові з’явилися контрастні акценти фіолетового кольору.
Фото: Audi
Фото: Audi
В інтер'єрі присутнє ексклюзивне оздоблення зі шкірою кольору діаманта. Кермо виконане зі шкіри та алькантари. Крім цього з’явилося фіолетове контурне підсвічування.
Audi RS e-tron GT Ice Race Edition оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 646 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,3 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км/год.
Силова установка живиться від акумуляторної батареї місткістю 93 кВт⋅год. Запас ходу електромобіля становить 472 км.
Audi RS e-tron GT Ice Race Edition надійде в продаж у Європі вже у вересні. Вартість новинка поки що невідома.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.