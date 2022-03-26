Audi призупинила виробництво кількох моделей через війну в Україні — Finance.ua

Audi призупинила виробництво кількох моделей через війну в Україні

Audi призупинила виробництво кількох моделей через війну в Україні

У листі, надісланому дилерам, Audi повідомила, що «припинить виробництво в деяких місцях на кілька днів або тижнів». Окрім того, Audi попередила, що дилерські центри повинні бути готові до «значно більших термінів доставки» цих моделей.

Передбачається, що Audi відновить виробництво A4, A5, A6 і A7 у перший та другий тижні квітня, тоді як виробництво моделей TT, Q8 та Q4 e-tron планується відновити в середині квітня.

Насправді A1, A3, Q2 e-tron, Q5 і A8 незначною мірою постраждали від поставок з України.

Найбільшою перешкодою для Audi є нестача джгутів електропроводки, які вона отримує з України. Виробництво деяких постачальників повністю згорнуто з початку війни, тоді як виробництво на інших підприємствах було суттєво зменшено.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.