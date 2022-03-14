ASUS планує виводити бізнес із Росії — Finance.ua

ASUS планує виводити бізнес із Росії

Вчора 11:12 — Фондовий ринок

Тайванська компанія ASUS розробить план, як евакуювати свій персонал та бізнес у росії.

Про це повідомила міністр економіки Тайваню Ван Мей-хуа.

Ван Мей-хуа заявила, що Тайвань «підтримує інші демократії» і вжив заходів проти Росії, а Asus «загалом дбатиме про свою репутацію».

Водночас, уточнюється, що ASUS не відповіла на запит про коментарі.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Twitter лист главі ASUS Джонні Ши, в якому закликав компанію припинити свою діяльність у росії.

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