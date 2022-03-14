ASUS планує виводити бізнес із Росії — Finance.ua
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ASUS планує виводити бізнес із Росії

Вчора 11:12Фондовий ринок
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Тайванська компанія ASUS розробить план, як евакуювати свій персонал та бізнес у росії.
Про це повідомила міністр економіки Тайваню Ван Мей-хуа.
Ван Мей-хуа заявила, що Тайвань «підтримує інші демократії» і вжив заходів проти Росії, а Asus «загалом дбатиме про свою репутацію».
Водночас, уточнюється, що ASUS не відповіла на запит про коментарі.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Twitter лист главі ASUS Джонні Ши, в якому закликав компанію припинити свою діяльність у росії.
За матеріалами: Економічна Правда
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