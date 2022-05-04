АРМА відновило продаж арештованих активів через СЕТАМ — Finance.ua

АРМА відновило продаж арештованих активів через СЕТАМ

Вчора 01:21 — Казна та Політика

АРМА відновило продаж арештованого майна через систему електронних торгів OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції).

Про це повідомляє Урядовий портал

На державний аукціон виставлено прикраси, харчові добавки, стоматологічні матеріали, запчастини для транспортних засобів, одяг та взуття, парфумерію, колекційні фігурки та інше. Загальна стартова сума лотів становить 8,4 млн грн.

Кошти від продажу разом із нарахованими на них відсотками є потенційним доходом державного бюджету у разі винесення вироків про конфіскацію. Водночас у випадку скасування арештів або виправдувальних вироків капіталізовані грошові активи повертаються законним власникам.

«У нинішніх умовах реалізація арештованого майна є найбільш ефективним способом збереження його вартості. Кошти від продажу будуть накопичуватись у державному банку, тому держава зможе отримати більшу вигоду після конфіскації відповідного майна», — зазначив керівник Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Дмитро Жоравович.

Він висловив надію на подальшу співпрацю із ДП «СЕТАМ», аби використати потенціал ринку арештованих активів для відновлення економіки України.

«Відновлення продажу арештованих активів за корупційні злочини є позитивним сигналом для ринку в цілому. Чекаємо також від АРМА лоти з майном одіозних колаборантів та прибічників російської федерації, виявлених після початку війни», — прокоментував генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

Нагадаємо, до державного бюджету України за січень 2022 року управителі арештованих активів перерахували майже 3,5 млн гривень чистих надходжень, що більше, ніж за весь попередній рік.

Сума коштів на депозитних рахунках Агентства з розшуку та менеджменту активів станом на початок лютого 2022 року становила понад 800 млн у гривневому еквіваленті.

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