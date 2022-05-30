Apple сподівається за підсумками 2022 року випустити 220 млн iPhone — Finance.ua
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Apple сподівається за підсумками 2022 року випустити 220 млн iPhone

Вчора 03:22Технології&Авто
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Як з’ясовується, побоювання з приводу здатності партнерів встигнути налагодити випуск iPhone нового покоління до осені не заважають компанії Apple дотримуватися помірного оптимізму щодо прогнозів кількості випущених цього року смартфонів. Показник має зберегтися на рівні минулого року — 220 млн штук, що на тлі загального зниження попиту на ринку здається досить самовпевненим прогнозом.
Apple з 2019 року не розкриває кількість смартфонів, що продаються, тому судити про поточні прогнози компанії можна тільки за статистикою сторонніх джерел. Агентство Bloomberg пояснило, що власна оцінка Apple виглядає навіть адекватнішою за розрахунки сторонніх експертів, багато з яких згадували про можливість компанії за підсумками року реалізувати до 240 млн смартфонів.
З офіційних коментарів відома лише заява Apple про здатність виручки скоротитися на $4 або $8 млн за підсумками другого кварталу через перебої в роботі китайських підприємств, де й збирається основна частина продукції марки.
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Галузеві аналітики вже висловлювали думку про неминучість зниження попиту на смартфони в поточному році через геополітичні потрясіння та прискорення інфляції, що впливають на споживчу поведінку в багатьох регіонах планети. Strategy Analytics вважає, що обсяги постачання смартфонів за підсумками поточного року скоротяться на 2%. У першому кварталі вони вже впали на 11%, продемонструвавши найгірший результат із моменту початку пандемії. Третій за величиною виробник смартфонів — компанія Xiaomi, у першому кварталі вперше у своїй історії продемонструвала зниження виручки.
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На думку опитаних Bloomberg джерел, свій відносний оптимізм на цей рік Apple пов’язує з лояльною базою користувача, а також зниженням конкуренції у зв’язку зі значним послабленням ринкових позицій компанії Huawei Technologies. Нарешті, восени інтерес до продукції Apple заохотить дебют нових моделей iPhone, які повинні запропонувати більше нововведень, ніж свого часу серія iPhone 13.
Загалом, падіння попиту на смартфони у другому кварталі дозволить Apple та її партнерам краще підготуватися до виходу осінніх новинок. Зараз у виробників є можливість зайнятися усуненням слабких місць в екосистемі, щоб потенційне зростання попиту зустріти вже у всеозброєнні. Представники Strategy Analytics сподіваються, що у другому півріччі ситуація на ринку смартфонів почне виправлятися.
За матеріалами: internetua.com
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