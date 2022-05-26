Samsung та Apple подають заявки на продаж техніки в Євразійському союзі — Finance.ua

Samsung та Apple подають заявки на продаж техніки в Євразійському союзі

Виробники електроніки Samsung та Apple на тлі зупинки постачання техніки в росію подають заявки на документи, які дозволяють продавати гаджети в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

Про це пише російське видання Коммерсант

У тому числі виробники реєструють нову техніку (телефони, монітори, телевізори та іншу побутову техніку), що ще не представлена в країні.

Зокрема, оформлено декларацію на телефон Galaxy A13 5G, який ще не доступний у Європі. Також декларацію оформлено на ще не анонсовані моделі, яким сайт SamMobile дав назви Galaxy A04 та A13s. Їх випробування проходили 16 травня в центрі № 300 ростест-москва.

Еппл Рус також вказана заявником у деклараціях, оформлених з 10 по 21 березня на техніку, що не надійшла до Росії. Зокрема, на комп’ютер Mac Studio, монітор Studio Display та інші пристрої, а у НДІ радіо пройшли випробування третього покоління iPhone SE.

За оцінками аналітиків, сертифікати відповідності діють на території всього Євразійського економічного союзу та можуть оформлятися для продажу у білорусі, Вірменії, Казахстані та Киргизстані.

«Сертифікати країн ЄАЕС рівнозначно враховуються всередині союзу, але питання можуть виникати. Тому простіше та дешевше проводити сертифікацію у тих країнах, де планується продавати товар», — зазначає джерело видання серед дистриб’юторів.

За його словами, бренди розраховують на підтримку тих, хто планує ввозити пристрої в рф, або на відновлення постачання.

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