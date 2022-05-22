Apple прагне збільшити виробництво за межами Китаю — Wall Street Journal — Finance.ua
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Apple прагне збільшити виробництво за межами Китаю — Wall Street Journal

Вчора 22:08Технології&Авто
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Apple прагне збільшити виробництво за межами Китаю — Wall Street JournalApple прагне збільшити виробництво за межами Китаю — Wall Street Journal
Apple повідомила деяким із своїх контрактних виробників, що хоче збільшити виробництво за межами Китаю.
Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.
Індія та В’єтнам вже є об’єктами виробництва Apple. Компанія внесла їх в короткий список як «альтернативи», додається у звіті.
Минулого місяця Apple прогнозувала більші проблеми з поставками, оскільки блокування через COVID-19 сповільнило виробництво та попит у Китаї.
У звіті йдеться, що Apple посилається на сувору політику Китаю щодо боротьби з Covid та інші причини свого рішення.
Apple відмовилася від коментарів з приводу розширення виробництва.
Точна дата виходу iPhone 14 ще не відома, але авторитетні аналітики та інсайдери припускають, що новий Айфон покажуть 14 вересня 2022 року.
За матеріалами: УНН
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