Apple прагне збільшити виробництво за межами Китаю — Wall Street Journal — Finance.ua

Apple прагне збільшити виробництво за межами Китаю — Wall Street Journal

Apple прагне збільшити виробництво за межами Китаю — Wall Street Journal

Apple повідомила деяким із своїх контрактних виробників, що хоче збільшити виробництво за межами Китаю.

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

Індія та В’єтнам вже є об’єктами виробництва Apple. Компанія внесла їх в короткий список як «альтернативи», додається у звіті.

Минулого місяця Apple прогнозувала більші проблеми з поставками, оскільки блокування через COVID-19 сповільнило виробництво та попит у Китаї.

У звіті йдеться, що Apple посилається на сувору політику Китаю щодо боротьби з Covid та інші причини свого рішення.

Apple відмовилася від коментарів з приводу розширення виробництва.

Точна дата виходу iPhone 14 ще не відома, але авторитетні аналітики та інсайдери припускають, що новий Айфон покажуть 14 вересня 2022 року.

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