Apple оголосила про підвищення цін на iPhone у всьому світі — Finance.ua

Apple оголосила про підвищення цін на iPhone у всьому світі

За попередніми даними, абсолютно всі моделі та модифікації нових смартфонів компанії стануть дорожчими на $100 доларів, а деякі модифікації можуть стати дорожчими.

Зростання цін торкнеться не тільки нових iPhone, але й ноутбуків MacBook, моноблоків iMac та інших продуктів бренду, включаючи навушники.

Крім високої інфляції, вартість різноманітних запчастин та комплектуючих зростає щороку, як і заробітні плати співробітників. Все це призводить до зростання собівартості, і саме з цієї причини нові продукти компанії стануть ще дорожчими. Подібна подія навряд чи комусь сподобається, але, усі нові моделі і товари компанії зростуть в ціні.

Компанія Apple не планує, принаймні поки що, піднімати ціни на свої електронні пристрої, які зараз доступні для покупки. Однак слід враховувати, що після виходу нових моделей вони дешевшатимуть менше, ніж раніше.

Читайте також Apple сподівається за підсумками 2022 року випустити 220 млн iPhone

Тому купити за привабливою ціною iPhone 13 Pro Max в найближчому майбутньому не вдасться, оскільки після виходу iPhone 14 модель 2021 року не надто впаде в ціні, а значить, переважній більшості потенційних покупців вона, як і раніше, виявиться не по кишені.

При цьому експерти зазначають, що збільшення цін, швидше за все, не вплине на продажі продукції бренду.

До речі, як пише itechua, востаннє бренд підвищував розцінки на свою продукцію в 2017 році, коли був випущений iPhone X. Цей мобільний пристрій на момент свого виходу став найдорожчим за історію Apple, оскільки він отримав початкову вартість у $1000 доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.