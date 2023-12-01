Apple назвала найкращі застосунки в App Store в 2023 році — Finance.ua

Apple назвала найкращі застосунки в App Store в 2023 році
Компанія назвала 14 лідерів у різних категоріях ігор та застосунків. Головним застосунком року визнано AllTrails, а грою — Honkai: Star Rail.
«Приємно бачити, як розробники продовжують створювати неймовірні програми та ігри, які змінюють світ навколо нас», — сказав Тім Кук, генеральний директор Apple.
- Застосунок року для iPhone: AllTrails
- Застосунок року для iPad: Prêt-à-Makeup
- Застосунок року для Mac: Photomator
- Застосунок року для Apple TV: MUBI
- Застосунок року для Apple Watch: SmartGym
- Гра року для iPhone: Honkai: Star Rail
- Гра року для iPad: Lost in Play
- Гра року для Mac: Lies of P
- Гра року в Apple Arcade: Hello Kitty Island Adventure
Найкращий культурний вплив
У цю категорію потрапили найкращі ігри та застосунки за їхню здатність стимулювати позитивні зміни. Переможці цього року «заохочували користувачів навчатися та зростати в інклюзивному та доступному просторі, робити свій внесок у більш стійке майбутнє, займатися самоаналізом та покращувати зв’язок між поколіннями».
- Pok Pok (цифрова пісочниця, що дозволяє грати та досліджувати світ)
- Proloquo (створює допоміжні та альтернативні комунікаційні інструменти (AAC), які допомагають світу спілкуватися по-новому)
- Too Good To Go (дозволяє користувачам мінімізувати харчові відходи, поєднуючи їх із ресторанами та магазинами, в яких є надлишок непроданих продуктів за доступною ціною)
- Unpacking (міксує між собою медитативні головоломки)
- Finding Hannah (барвиста гра про дорослішання з пошуком предметів, наповнена інклюзивними та проникливими історіями, що розкриває силу зцілення та самопізнання)
Головним трендом року Apple назвала ШІ. Саме штучний інтелект інтегрують у застосунки цього року найчастіше. І хоча він часто використовується в базовому вигляді, користувачі вже можуть оцінити його повноваження.
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