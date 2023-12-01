Apple назвала найкращі застосунки в App Store в 2023 році — Finance.ua

Apple назвала найкращі застосунки в App Store в 2023 році Сьогодні 03:16 — Фондовий ринок

Компанія назвала 14 лідерів у різних категоріях ігор та застосунків. Головним застосунком року визнано AllTrails, а грою — Honkai: Star Rail.

«Приємно бачити, як розробники продовжують створювати неймовірні програми та ігри, які змінюють світ навколо нас», — сказав Тім Кук, генеральний директор Apple.

Застосунок року для iPhone: AllTrails

Застосунок року для iPad: Prêt-à-Makeup

Застосунок року для Mac: Photomator

Застосунок року для Apple TV: MUBI

Застосунок року для Apple Watch: SmartGym

Гра року для iPhone: Honkai: Star Rail

Гра року для iPad: Lost in Play

Гра року для Mac: Lies of P

Гра року в Apple Arcade: Hello Kitty Island Adventure

Найкращий культурний вплив

У цю категорію потрапили найкращі ігри та застосунки за їхню здатність стимулювати позитивні зміни. Переможці цього року «заохочували користувачів навчатися та зростати в інклюзивному та доступному просторі, робити свій внесок у більш стійке майбутнє, займатися самоаналізом та покращувати зв’язок між поколіннями».

Pok Pok (цифрова пісочниця, що дозволяє грати та досліджувати світ) Proloquo (створює допоміжні та альтернативні комунікаційні інструменти (AAC), які допомагають світу спілкуватися по-новому) Too Good To Go (дозволяє користувачам мінімізувати харчові відходи, поєднуючи їх із ресторанами та магазинами, в яких є надлишок непроданих продуктів за доступною ціною) Unpacking (міксує між собою медитативні головоломки) Finding Hannah (барвиста гра про дорослішання з пошуком предметів, наповнена інклюзивними та проникливими історіями, що розкриває силу зцілення та самопізнання)

Головним трендом року Apple назвала ШІ. Саме штучний інтелект інтегрують у застосунки цього року найчастіше. І хоча він часто використовується в базовому вигляді, користувачі вже можуть оцінити його повноваження.

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