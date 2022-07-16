Аналітики спрогнозували валовий збір та урожайність пшениці в Україні у 2022 році — Finance.ua
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Аналітики спрогнозували валовий збір та урожайність пшениці в Україні у 2022 році

Аграрний ринок
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Основним «пшеничним регіоном» у воєнному агросезоні 2022 року стає Одеська область, на підконтрольній Україні частині, за попередніми даними, буде зібрано 18,1 млн т зерна пшениці, а середня врожайність передбачається на рівні 4,14 т/га, пише superagronom.
Такі прогнози на цьогорічний урожай пшениці в Україні від аналітика Argus Media Олексія Єрьоміна.
За словами експерта, які наводить видання, якби росія не напала на Україну 24 лютого, то найбільші збиральні площі пшениці відносно загальної збиральної площі в країні були б в Запорізькій, Харківській та Одеській областях.
Зараз, в умовах війни, найбільшою за збиральними площами пшениці стає Одеська область. Також значно збільшилася доля Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
«Є великі сумніви, що Україна зможе зібрати врожай в Луганській та Херсонській областях. За нашим прогнозом, в Харківській області збиральна кампанія під контролем України буде проходити тільки на 50% площ пшениці», — зазначив експерт.
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За його словами, за гіпотетичним прогнозом, з 6 млн 730 тис. га пшениці засіяної в цьому році, під контролем України збиральна кампанія буде проходити тільки на 4,4 млн га. На тимчасово окупованих територіях, не підконтрольних Україні зараз, пшениця може бути зібрана з площі 1,4 млн га. Таким чином, загальна збиральна площа на підконтрольних і непідконтрольних територіях може становити 5,74 млн га.
Аналітик прогнозує, що середня врожайність пшениці на підконтрольних Україні територіях становитиме 4,14 т/га. Таким чином, на підконтрольних територіях Україна в 2022 р. може зібрати з площі 4,4 млн га близько 18,1 млн т пшениці.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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