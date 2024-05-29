Аналітики назвали фактори, що спричинять зростання Bitcoin до $400 000 — Finance.ua

Аналітики назвали фактори, що спричинять зростання Bitcoin до $400 000 29.05.2024, 01:27 — Криптовалюта

Аналітики назвали фактори, що спричинять зростання Bitcoin до $400 000

Схвалення спотових біткоїн-ETF — важливий крок у визнанні криптовалют. На думку аналітиків фінансової компанії The Motley Fool, ця подія, зрештою, може підштовхнути курс BTC до $400 000 або навіть $1 млн.

ETF дозволяють роздрібним інвесторам купувати та продавати акції, які є правом власності на біткоїн. Фактично володіти BTC необов’язково — не потрібно розуміти, як працюють криптовалютні біржі або гаманці. Це робить процес інвестування в цифрові активи зручнішим і доступнішим.

Проте основний драйвер для зростання біткоїна — не роздрібні інвестори, а інституційні. Завдяки ETF, на ринок цифрових активів виходять такі великі гравці, як пенсійні та хедж-фонди, під керуванням яких перебувають величезні суми грошей.

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На сьогодні близько 700 професійних інвестиційних компаній інвестували в спотові біткоїн-ETF близько $5 млрд. Серед них — Millennium Management, яка виділила близько 3% свого портфеля, або $64 млрд, на акції біржових фондів за провідною криптовалютою.

Вкладення інвестиційних інвесторів становлять лише 10% від загального володіння спотовими ETF на BTC. Проте цифра тільки зростає, вказуючи на інтерес, що збільшується.

«Після проведення наших досліджень, я думаю, що всі вони дійдуть одного й того ж висновку: внутрішні характеристики біткоїна роблять його тим активом, який необхідно мати у портфелях. Зрештою, широке прийняття серед інституційних інвесторів відбудеться, що призведе до того, що на ринок обвалиться ціле цунамі капіталу», — зазначив аналітик The Motley Fool.

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noworries За матеріалами:

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