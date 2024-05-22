Аналітики назвали чинники, що перешкоджають зростанню Bitcoin — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Аналітики назвали чинники, що перешкоджають зростанню Bitcoin

Криптовалюта
11
Аналітики назвали чинники, що перешкоджають зростанню Bitcoin
Аналітики назвали чинники, що перешкоджають зростанню Bitcoin
Аналітики дослідницької компанії Santiment вважають, що розпродаж BTC дрібними трейдерами може негативно вплинути на вартість флагманської криптовалюти.
Експерти Santiment підкреслили, що минулого тижня, коли вартість біткоїну перевищила $67 000, власники гаманців, на яких зберігається менш як 0,1 BTC, позбулися більшої частини своїх активів. Трейдери масово продають BTC, що негативно впливає на вартість флагманської криптовалюти. Водночас відбувається скорочення числа криптогаманців з ненульовим балансом.

Читайте також: Шлях до фінансової незалежності. Як заробляти на криптовалютах

За даними аналітиків, криптокити купують біткоїни, що належать дрібним трейдерам. Саме це є сигналом до майбутнього бичачого ралі в середньостроковій перспективі. Проте експерти не надали прогнозу, наскільки може зрости курс біткоїну в найближчі кілька місяців.
Щодо головного альткоїна, на думку фахівців Coinbase, ефіріум у найближчі кілька місяців залишиться на провідних позиціях серед DeFi-проектів, а схвалення спотових біржових фондів на ETH спричинить істотне зростання активу. 23 травня рішення Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) за заявкою від керуючого активами VanEck стане одним з основних факторів тиску на курс ефіріуму.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.