Аналітики назвали чинники, що перешкоджають зростанню Bitcoin — Finance.ua

Аналітики назвали чинники, що перешкоджають зростанню Bitcoin Сьогодні 03:38 — Криптовалюта

Аналітики назвали чинники, що перешкоджають зростанню Bitcoin

Аналітики дослідницької компанії Santiment вважають, що розпродаж BTC дрібними трейдерами може негативно вплинути на вартість флагманської криптовалюти.

Експерти Santiment підкреслили, що минулого тижня, коли вартість біткоїну перевищила $67 000, власники гаманців, на яких зберігається менш як 0,1 BTC, позбулися більшої частини своїх активів. Трейдери масово продають BTC, що негативно впливає на вартість флагманської криптовалюти. Водночас відбувається скорочення числа криптогаманців з ненульовим балансом.

За даними аналітиків, криптокити купують біткоїни, що належать дрібним трейдерам. Саме це є сигналом до майбутнього бичачого ралі в середньостроковій перспективі. Проте експерти не надали прогнозу, наскільки може зрости курс біткоїну в найближчі кілька місяців.

Щодо головного альткоїна, на думку фахівців Coinbase , ефіріум у найближчі кілька місяців залишиться на провідних позиціях серед DeFi-проектів, а схвалення спотових біржових фондів на ETH спричинить істотне зростання активу. 23 травня рішення Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) за заявкою від керуючого активами VanEck стане одним з основних факторів тиску на курс ефіріуму.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.