Аналітики JPMorgan Chase прогнозують зростання вартості криптовалют вже незабаром — Finance.ua

Аналітики JPMorgan Chase прогнозують зростання вартості криптовалют вже незабаром

Вчора 19:36 — Фінтех і Картки

Аналітики JPMorgan Chase прогнозують зростання вартості криптовалют вже незабаром

За даними американського інвестиційного банку JPMorgan Chase збільшення частки стейблкоїнів на криптовалютному ринку означає майбутнє зростання вартості цифрових активів. Про це повідомили аналітики JPMorgan.

«Частка стейблкоїнів на загальному криптовалютному ринку дуже висока, що вказує на перепроданість звичайних криптовалют та можливість значного зростання поточних цін», — наголосив аналітик JPMorgan Ніколаос Панігірцоглу.

На момент написання новини частка стейблкоїнів на ринку зросла до 17%, а їх капіталізація становить $ 155 млрд.

Інвесторам залишається спостерігати за змінами настроїв ринку після прогнозу аналітиків. Адже, як виявилось, великі інвестбанкіри, які все більше залучаються до криптовалютного сектору, мають вплив на коливання ринку. Так, у травні стратеги JPMorgan Chase заявили, що біткоїн має «значний потенціал зростання», і цим самим допомогли змінити настрої на крипторинку, хоч і не надовго.

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