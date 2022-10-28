Аналітики біржі Kraken передбачають зростання ціни BTC до $300 000 — Finance.ua

Аналітики біржі Kraken передбачають зростання ціни BTC до $300 000 Вчора 03:21 — Фінтех і Картки

Аналітики біржі Kraken передбачають зростання ціни BTC до $300 000

Аналітики американської криптобіржі Kraken прогнозують масштабний рух ціни Bitcoin. Щоб оцінити, яким може бути BTC напрямок у довгостроковій перспективі, технічні фахівці використовували історичну цінову динаміку першої криптовалюти.

Згідно звіту, прогноз експертів ґрунтується на даних про те, наскільки високо ціна BTC піднімалася над 200-тижневою ковзною середньою (WMA) під час попередніх бичачих періодів.

Як з’ясували аналітики Kraken, вартість першої криптовалюти після досягнення 200 WMA історично зростала в 10-15 разів. За їхніми словами, майбутній ціновий діапазон становить від $237 894 до $356 841.

На момент написання, BTC торгується по $20 900, збільшившись у ціні на 6,41% за добу.

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Аналітики Finder вважають, що до кінця року BTC продовжить торгуватися у вузькому діапазоні, проте до 2030 року може досягти позначки $270 000.

Інший аналітик і трейдер Міхаель ван де Поппе висловив думку, що Bitcoin за 2-3 тижні очікує «істотний прорив».

На його думку, ціна першої криптовалюти піде вгору протягом двох-трьох тижнів і може досягти позначки $30 000.

cryptomisto За матеріалами:

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