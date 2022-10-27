Аналітик спрогнозував падіння BTC до $13 000 перед досягненням нового історичного максимуму — Finance.ua

Аналітик спрогнозував падіння BTC до $13 000 перед досягненням нового історичного максимуму
Криптовалютний аналітик та інвестор Пітер Брандт спрогнозував падіння флагманської криптовалюти до $13 000 перед досягненням нового історичного максимуму. Аналітик переконаний, що приблизно через 32 місяці Bitcoin досягне вражаючих показників, втім яких саме — Брандт не уточнив.
За словами Пітера Брандта, напередодні будь-якої великої позначки BTC завжди опускається, так має статися і на початку 2023 року, коли ВТС обвалиться до $13 000. На думку аналітика, Федеральна резервна система США (ФРС) не має наміру пом’якшувати грошово-кредитну політику. Брандт припустив, що задля боротьби з інфляцією ФРС підніме відсоткову ставку ще на 75 базисних пунктів як мінімум двічі до кінця 2022 року.
Де краще зберігати криптовалюту
Щодо подальшого майбутнього, Пітер Брандт вважає, що криптовалюта стане «основним засобом заощадження» у найближчі 10 років. А Bitcoin перестане залежати від інших ринків.
«Зрештою Bitcoin корелюватиме лише з Bitcoin», — каже Брандт.
У червні Брандт вже прогнозував падіння вартості ВТС до $13 000. Аналітик говорив, що ведмежий ринок прогресуватиме впродовж 2022−2023 років, втім тоді про історичні максимуми мова не йшла.
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