Аналітик спрогнозував падіння BTC до $13 000 перед досягненням нового історичного максимуму — Finance.ua

Аналітик спрогнозував падіння BTC до $13 000 перед досягненням нового історичного максимуму Вчора 00:24 — Фінтех і Картки

Аналітик спрогнозував падіння BTC до $13 000 перед досягненням нового історичного максимуму

Криптовалютний аналітик та інвестор Пітер Брандт спрогнозував падіння флагманської криптовалюти до $13 000 перед досягненням нового історичного максимуму. Аналітик переконаний, що приблизно через 32 місяці Bitcoin досягне вражаючих показників, втім яких саме — Брандт не уточнив.

За словами Пітера Брандта, напередодні будь-якої великої позначки BTC завжди опускається, так має статися і на початку 2023 року, коли ВТС обвалиться до $13 000. На думку аналітика, Федеральна резервна система США (ФРС) не має наміру пом’якшувати грошово-кредитну політику. Брандт припустив, що задля боротьби з інфляцією ФРС підніме відсоткову ставку ще на 75 базисних пунктів як мінімум двічі до кінця 2022 року.

Щодо подальшого майбутнього, Пітер Брандт вважає, що криптовалюта стане «основним засобом заощадження» у найближчі 10 років. А Bitcoin перестане залежати від інших ринків.

«Зрештою Bitcoin корелюватиме лише з Bitcoin», — каже Брандт.

У червні Брандт вже прогнозував падіння вартості ВТС до $13 000. Аналітик говорив, що ведмежий ринок прогресуватиме впродовж 2022−2023 років, втім тоді про історичні максимуми мова не йшла.

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noworries За матеріалами:

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