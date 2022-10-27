Аналітик спрогнозував падіння BTC до $13 000 перед досягненням нового історичного максимуму — Finance.ua
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Аналітик спрогнозував падіння BTC до $13 000 перед досягненням нового історичного максимуму

Фінтех і Картки
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Аналітик спрогнозував падіння BTC до $13 000 перед досягненням нового історичного максимуму
Аналітик спрогнозував падіння BTC до $13 000 перед досягненням нового історичного максимуму
Криптовалютний аналітик та інвестор Пітер Брандт спрогнозував падіння флагманської криптовалюти до $13 000 перед досягненням нового історичного максимуму. Аналітик переконаний, що приблизно через 32 місяці Bitcoin досягне вражаючих показників, втім яких саме — Брандт не уточнив.
За словами Пітера Брандта, напередодні будь-якої великої позначки BTC завжди опускається, так має статися і на початку 2023 року, коли ВТС обвалиться до $13 000. На думку аналітика, Федеральна резервна система США (ФРС) не має наміру пом’якшувати грошово-кредитну політику. Брандт припустив, що задля боротьби з інфляцією ФРС підніме відсоткову ставку ще на 75 базисних пунктів як мінімум двічі до кінця 2022 року.

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Щодо подальшого майбутнього, Пітер Брандт вважає, що криптовалюта стане «основним засобом заощадження» у найближчі 10 років. А Bitcoin перестане залежати від інших ринків.
«Зрештою Bitcoin корелюватиме лише з Bitcoin», — каже Брандт.
У червні Брандт вже прогнозував падіння вартості ВТС до $13 000. Аналітик говорив, що ведмежий ринок прогресуватиме впродовж 2022−2023 років, втім тоді про історичні максимуми мова не йшла.
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За матеріалами:
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