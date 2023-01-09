Аналітик спрогнозував зростання Bitcoin на 77% цього року — Finance.ua

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Аналітик спрогнозував зростання Bitcoin на 77% цього року

Криптовалюта
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Аналітик спрогнозував зростання Bitcoin на 77% цього року
Аналітик спрогнозував зростання Bitcoin на 77% цього року
Анонімний криптовалютний експерт та трейдер Inmortal поділився зі своїми 190 400 підписниками у Twitter прогнозами щодо майбутнього флагманського цифрового активу. Аналітик переконаний, що Bitcoin має потенціал зрости на 77%.
За словами Inmortal, найближчим часом BTC зросте до $30 000. Після цього Bitcoin має всі шанси піднятися вище.
«Очікую на підйом ведмежого ринку в середині 2023 року», — наголосив аналітик.
Щодо головного альткоїна, Inmortal очікує, що ефіріум торгуватиметься за $1 400 вже у наступному місяці. Ціна токена на момент написання новини становить ETH $1 311,49
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Аналізуючи графік вартості Solana, якій нещодавно прогнозували крах, експерт наголосив, що криптовалюта українських розробників зросте на 50% упродовж наступних декількох місяців. За словами криптостратега, трейдери, які продовжуватимуть шортувати Solana, спровокують зростання.
Нагадаємо, напередодні Нового року ситуація з Solana була критичною — за грудень токен втратив 97% своєї вартості. Передумовою падіння SOL стало банкрутство FTX і Alameda Research. Обидві фірми інвестували значні кошти в цифровий актив та блокчейн Solana, а Сем Бенкман-Фрід виявляв високу лояльність до криптоекосистеми українця Анатолія Яковенка.
Втім, попри негативні прогнози криптовалютних експертів та загрозу краху, вартість Solana у 2023 році почала відновлюватися. За останні 7 днів токен виріс на 37,4%.
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За матеріалами:
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