Аналітик спрогнозував зростання Bitcoin до нових рекордів у вересні — Finance.ua

Аналітик спрогнозував зростання Bitcoin до нових рекордів у вересні Сьогодні 04:30 — Технології&Авто

Аналітик спрогнозував зростання Bitcoin до нових рекордів у вересні

За словами аналітика Ентоні Помпліано, вересень може стати місяцем, коли Bitcoin побачить ціновий стрибок.

У своєму новому інтерв’ю на CNBC Squawk Box Помпліано сказав , що, виходячи з історичного прецеденту, BTC увійде у висхідний тренд вже у вересні. Це відбудеться коли учасники ринку стануть більш активними.

Читайте також: Як купити криптовалюту під час війни

«Єдине, що нам потрібно в якості каталізатора для Bitcoin — це час. З цікавого: якщо ви подивитеся на всі різні цикли, то цінове зростання влітку завжди повільне. Люди подорожують, не сидять перед комп’ютером і не дивляться на графік. Коли ми дійдемо до вересня і далі, я думаю, цього буде достатньо, щоб ціна знову пішла вгору», — наголосив Помпліано.

Аналітик також каже, що відсоток Bitcoin, які зберігаються в довгостроковій перспективі, ймовірно, знизиться приблизно до 50%. За словами експерта, ціна ВТС стрімко зросте, а перші власники BTC вирішать роздати свої монети.

Читайте також Ціна Bitcoin впала до 57 тис. доларів

«На початку цього року кількість Bitcoin, які не переміщувалися більше року, становила понад 70%, тобто була дуже високою. Зараз, коли ціна зросла, частина з них почала розповсюджуватися, що можна було б очікувати на бичачому ринку… Я очікую, що в міру того, як ми будемо заглиблюватися в бичачий ринок, ця цифра знизиться до 50−55%, але все одно, принаймні половина Bitcoin, ймовірно, знаходиться у людей, які мають часовий горизонт від 10 років і більше», — каже експерт.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.