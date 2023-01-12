Аналітик назвав три альткоїни, які істотно зростуть у 2023 році — Finance.ua

Аналітик назвав три альткоїни, які істотно зростуть у 2023 році Сьогодні 04:25 — Криптовалюта

Трейдер під псевдонімом Cantering Clark поділився зі своїми 156 700 підписниками у Твіттері власною точкою зору з приводу альткоїнів, які ймовірно зростуть у 2023 році. Особливі надії експерт покладає на три токени: Decentraland (MANA), Frax Share (FXS) і ApeCoin (APE).

За словами Cantering Clark, MANA, що належить проекту Decentraland, демонструє коротке ведмеже стиснення, сигналізуючи про готовність до подальшого зростання.

«Інтерес до GameFi та метавсесвітів росте. На мою думку, MANA має потенціал до подальшого збільшення ціни, враховуючи, що OI [Open Interest] майже вдвічі перевищує звичайний показник», — написав у Твіттері Cantering Clark.

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Другим у списку претендентів на ріст у 2023 році опинився токен протоколу управління Frax FXS. За словами Cantering Clark, FXS формує міцне дно і готується до прориву.

«Я роблю ставку на те, що Frax Share зросте вже зовсім скоро», — наголосив аналітик.

Проаналізувавши графік цін APE, Cantering Clark заявив, що нативний токен NFT-спільноти Bored Ape Yacht Club, ймовірно, продовжить розвиватися після того як подолає рівень опору. Наразі компанія-розробник BAYC переживає не найкращі часи — засновники студії Yuga Labs повинні залишити займані посади

Засновників Bored Ape Yacht Сlub змусили покинути проект Yuga Labs, згідно з ухвалою суду. Причиною стала неявка на засідання у справі між Yuga Labs та NFT-художником Райдером Ріппсом.

Зауважимо, що Cantering Clark не єдиний експерт, який зробив ставку на ріст ApeCoin у 2023 році. Так на початку грудня популярний анонімний криптостратег Altcoin Sherpa заявив, що АРЕ має високі шанси успішно пережити ведмежий ринок та зрости.

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