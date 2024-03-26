Американський Qashqai: представлено новий недорогий кросовер Nissan (фото, відео) — Finance.ua

Американський Qashqai: представлено новий недорогий кросовер Nissan (фото, відео) Сьогодні 04:00 — Технології&Авто

Американський Qashqai: представлено новий недорогий кросовер Nissan (фото, відео), Фото: Nissan

У США презентували новий Nissan Kicks другого покоління. Недорогий компактний кросовер надійде у продаж із літа за ціною менш, ніж 25 000 доларів.

Його подробиці розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Кросовер підріс у розмірах, Фото: Nissan

Кросовер Nissan Kicks кардинально змінився -дизайн виконаний у новому фірмовому стилі. Основна його риса — широка решітка радіатора з інтегрованою оптикою. У авто високий капот і вигнута віконна лінія, а дах став більш покатим. Ззаду встановлені вузенькі Г-подібні ліхтарі. До того ж, модель підросла і замінила на американському ринку Nissan Qashqai/Rogue Sport.

Розміри Nissan Kicks 2024:

довжина — 4366 мм;

ширина — 1801 мм;

висота — 1631 мм;

колісна база — 2664 мм.

На передній панелі встановлено два дисплея, Фото: Nissan

У салоні Nissan Kicks 2024 на передній панелі встановили два дисплеї. Кросовер став просторішим усередині, а об'єм його багажника виріс і складає 1700 л зі складеними задніми кріслами.

Серед опцій з’явилися камери кругового огляду і акустика Bose із 10 динаміками. У всіх Nissan Kicks 2024 є адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, контролю дорожньої розмітки та «сліпих» зон.

Новий Nissan Kicks дебютував із 2,0-літровим 141-сильним бензиновим двигуном від попереднього покоління Qashqai та варіатором. Пізніше може з’явитися гібридна версія e-Power.

Кросовер Nissan запропонують не лише із переднім, але й із повним приводом. Кліренс авто виріс до 213 мм.

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