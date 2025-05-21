Американська кукурудза витісняє українську з міжнародних ринків через низькі ціни — Finance.ua
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Американська кукурудза витісняє українську з міжнародних ринків через низькі ціни

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Американська кукурудза витісняє українську з міжнародних ринків через низькі ціни
Американська кукурудза витісняє українську з міжнародних ринків через низькі ціни
Закупівельні ціни на українську кукурудзу продовжують знижуватися через слабкий попит та падіння цін на пшеницю, а також тиск з боку дешевого зерна з США.
Наразі експортні ціни на кукурудзу в Україні становлять 225−228 $/т, у той час як ціни на фуражну пшеницю в портах знизилися до 210−214 $/т.
Попри це, деякі трейдери змушені утримувати ціни на рівні, необхідному для виконання контрактів до кінця травня або початку червня.
За поточний сезон американський експорт кукурудзи сягнув 45,543 млн т, що на 29,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Для виконання прогнозу USDA у 66 млн т до кінця сезону щотижневий експорт має становити не менше 1,5 млн т, але це ускладнюється очікуваним зростанням поставок з Аргентини та Бразилії з липня.
За матеріалами:
agroreview.com
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