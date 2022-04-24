Американська Air Lease спише 27 літаків, які лишились у рф, на 800 мільйонів доларів — Finance.ua
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Американська Air Lease спише 27 літаків, які лишились у рф, на 800 мільйонів доларів

Вчора 12:21Фондовий ринок
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Американська лізингова компанія Air Lease Corporation спише вартість 27 літаків, що залишилися у росії після введення санкцій, на суму близько 802 млн дол.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.
«Малоймовірно, що компанія поверне у власність літаки, які не повернуті і які залишаються в росії», — йдеться в заяві Air Lease.
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Списання, яке включає 21 літак, що належить компанії, і шість літаків у керованому парку Air Lease, буде відображено у звіті про прибутки за перший квартал, запланованому на 5 травня.
Air Lease заявила, що не очікує, що списання призведе до суттєвих майбутніх грошових витрат, і що розглядає страхові претензії для відшкодування збитків, пов’язаних із літаками.
Наразі міжнародні лізингодавці домагаються повернення з росії більш ніж 400 літаків вартістю майже $10 млрд.

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За матеріалами: Економічна Правда
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