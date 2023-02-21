Amazon знизить деяким співробітникам зарплату на 50% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Amazon знизить деяким співробітникам зарплату на 50%

Фондовий ринок
73
Amazon знизить деяким співробітникам зарплату на 50%
Amazon знизить деяким співробітникам зарплату на 50%
Американська компанія Amazon використовує дохід від продажу своїх акцій на фондових ринках для виплати заробітних плат співробітникам. У зв’язку з тривалим падінням цін на акції інтернет-сервісу, у 2023 році компанія скоротить деяким працівникам зарплати на 15–50%.
Про це повідомила газета The Wall Street Journal.
«Наша модель винагороди спрямована на те, щоб заохочувати працівників думати як власники, тому вона пов’язує загальну винагороду з довгостроковими показниками компанії. Ця модель має певний потенціал зростання з року в рік і ризики, оскільки ціна акцій може коливатися», — пояснюють в Amazon.
Читайте також
Amazon виплачувала працівникам меншу базову зарплатню, якщо порівнювати компанії, що працюють в тій же сфері. Що іноді призводило до страйків працівників. Водночас співробітники Amazon повідомляли, що чим довше працівник залишається в компанії, тим більшу зарплатню він отримує.
За 2022 рік акції Amazon подешевшали більш ніж на 35% на тлі ширшого уповільнення розвитку технологій і повільнішого зростання роздрібного бізнесу Amazon.
Місце для вашої реклами
Напередодні Amazon розпочала нову серію звільнень, всього планують звільнити 18 тисяч співробітників. Це буде найбільше скорочення робочих місць в історії компанії. Також про звільнення тисячі робітників повідомляли Microsoft та Meta.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.