AliExpress зупинив доставку замовлень на територію росії — Finance.ua

AliExpress зупинив доставку замовлень на територію росії Сьогодні 08:36 — Світ

AliExpress зупинив доставку замовлень на територію росії

AliExpress, що належить китайській компанії Alibaba, зупинив доставку замовлень на територію росії. Крім того, оплатити товари в російських рублях тепер теж неможливо.

Як повідомляють російські ЗМІ, власники AliExpress припинили відправку замовлень до рф.

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Відтепер для російських клієнтів запровадженні нові обмеження:

припинено доставку до країни,

не дозволено оплату за товар в російських рублях.

Які бізнеси продовжили роботу в росії

Серед компаній, які вирішили не завершувати бізнес в росії, є понад 2 000 компаній. На противагу цьому, за даними «Київської школи економіки», вже майже 1 600 міжнародних компаній або залишили ринок, або скоротили свою діяльність там.

Також, є декілька компаній, які спочатку вирішили продати бізнес, але згодом змінили курс:

Британська фірма Reckitt — у квітні 2022 року компанія розпочала процес передачі права на свій російський бізнес. Але згодом все змінилося.

Компанія Avon також заявила про продаж свого бізнесу. Втім, після отримання пропозиції від покупців вже не прийняла їх.

Телеканал 24 За матеріалами:

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