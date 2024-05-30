AliExpress зупинив доставку замовлень на територію росії — Finance.ua
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AliExpress зупинив доставку замовлень на територію росії

Світ
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AliExpress зупинив доставку замовлень на територію росії
AliExpress зупинив доставку замовлень на територію росії
AliExpress, що належить китайській компанії Alibaba, зупинив доставку замовлень на територію росії. Крім того, оплатити товари в російських рублях тепер теж неможливо.
Як повідомляють російські ЗМІ, власники AliExpress припинили відправку замовлень до рф.
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Відтепер для російських клієнтів запровадженні нові обмеження:
  • припинено доставку до країни,
  • не дозволено оплату за товар в російських рублях.

Які бізнеси продовжили роботу в росії

Серед компаній, які вирішили не завершувати бізнес в росії, є понад 2 000 компаній. На противагу цьому, за даними «Київської школи економіки», вже майже 1 600 міжнародних компаній або залишили ринок, або скоротили свою діяльність там.
Також, є декілька компаній, які спочатку вирішили продати бізнес, але згодом змінили курс:
  • Британська фірма Reckitt — у квітні 2022 року компанія розпочала процес передачі права на свій російський бізнес. Але згодом все змінилося.
  • Компанія Avon також заявила про продаж свого бізнесу. Втім, після отримання пропозиції від покупців вже не прийняла їх.
За матеріалами:
Телеканал 24
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