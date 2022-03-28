AliExpress заморозив інвестиції у рф — Finance.ua

AliExpress заморозив інвестиції у рф

Вчора 18:38 — Фондовий ринок

AliExpress заморозив інвестиції у рф, www.cheapism.com

Китайський сервіс AliExpress призупиняє всі свої інвестиції у розвиток на ринку рф.

Про це повідомило кілька джерел видання The Bell.

Зокрема:

заморозка інвестицій у проекти, що потребують значних інвестицій;

заморозка інвестицій у розвиток логістики;

призупинення маркетингових активностей.

Щоправда, причина таких дій — не війна в Україні, а російська економіка, що летить в прірву. Стрімке падіння курсу рубля, падіння купівельної спроможності населення, втрата роботи людьми через зупинку роботи міжнародних компаній. Як наслідок, всі великі гравці, які ще зовсім недавно були готові інвестувати у майбутній розвиток, тепер зупиняють проекти.

AliExpress — не єдиний проект родом з Китаю, що скорочує свою присутність у рф. Раніше компанія Sinopec зупинила інвестицію у $500 млн у проект в рф. Причина — переживають через можливі контрсанкції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.