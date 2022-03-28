AliExpress заморозив інвестиції у рф — Finance.ua

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AliExpress заморозив інвестиції у рф

Вчора 18:38Фондовий ринок
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AliExpress заморозив інвестиції у рфAliExpress заморозив інвестиції у рф, www.cheapism.com
Китайський сервіс AliExpress призупиняє всі свої інвестиції у розвиток на ринку рф.
Про це повідомило кілька джерел видання The Bell.
Зокрема:
  • заморозка інвестицій у проекти, що потребують значних інвестицій;
  • заморозка інвестицій у розвиток логістики;
  • призупинення маркетингових активностей.
Щоправда, причина таких дій — не війна в Україні, а російська економіка, що летить в прірву. Стрімке падіння курсу рубля, падіння купівельної спроможності населення, втрата роботи людьми через зупинку роботи міжнародних компаній. Як наслідок, всі великі гравці, які ще зовсім недавно були готові інвестувати у майбутній розвиток, тепер зупиняють проекти.
AliExpress — не єдиний проект родом з Китаю, що скорочує свою присутність у рф. Раніше компанія Sinopec зупинила інвестицію у $500 млн у проект в рф. Причина — переживають через можливі контрсанкції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: ain.ua
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