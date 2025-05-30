«Абсорбер шоків»: НБУ розказав про роль обмінного курсу як інструменту для адаптації економіки — Finance.ua

«Абсорбер шоків»: НБУ розказав про роль обмінного курсу як інструменту для адаптації економіки
Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю Forbes Ukraine, валютний курс в Україні повинен виконувати роль для адаптації економіки в умовах змін на глобальних ринках.
Нам робити те, що ми робимо насправді вже з 2015 року — фокусуватися на внутрішньому аспекті стабільності нашої національної валюти. Тобто забезпечувати цінову стабільність. І якщо конкретизувати, то утримувати п’ятивідсоткову інфляцію
сказав він.
НБУ наголошує, що цьому має посилюватися роль обмінного курсу як інструменту для адаптації економіки — як абсорбера шоків.
Потрібно використовувати обмінний курс для того, щоб допомагати економіці, допомагати собі забезпечувати цю мету цінової стабільності за рахунок адаптації нашої валютно-курсової політики під ті процеси, які відбуваються на глобальних ринках.
Також Ніколайчук наголосив, що вісля набуття Україною членства в Європейському Союзі Національний банк України повинен буде змінити курсоутворювальну валюту — з долара на євро.
Також він додав, що Нацбанк не розглядає включення криптовалют у найближчі п’ять років до національних резервів.
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