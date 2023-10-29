76% опитаних українців у Польщі винаймають житло власним коштом (інфографіка) — Finance.ua

76% опитаних українців у Польщі винаймають житло власним коштом (інфографіка) Сьогодні 11:28 — Особисті фінанси

76% опитаних українців у Польщі винаймають житло власним коштом (інфографіка)

76% опитаних українців у Польщі винаймають житло власним коштом. 15% забезпечують житлом роботодавці. Усього 4% живуть за допомоги благодійних організацій, 3% прихистили поляки, яким уряд сплачує компенсацію 2% досі живуть у тимчасовому житлі від держави.

Такі дані опублікували в аналітичному центрі міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Аналітики показали, як змінилася динаміка порівняно з минулим роком на базі аналогічного опитування, що проводилося протягом листопада 2022 року.

Відтак у минулому році винаймали житло власним коштом 58% респондентів. Це на 18% менше, ніж цьогоріч. 22% забезпечували житлом роботодавці. 10% респондентів відповіли, що їх прихистили поляки у своєму житлі, 5% жили коштом держави й 5% за допомоги благодійних організацій.

В агенції пояснюють, що кількість людей, що винаймають житло самостійно, значно зросла через низку причин. По-перше, рівень соціальних виплат у Польщі не дозволяє прожити без роботи порівняно з такими країнами як Німеччина, Бельгія, Швейцарія. А рівень заробітних плат дає можливість винаймати окреме житло, тому українці працевлаштовуються та отримують гідні умови життя. Нагадуємо, що 750 тисяч українців у Польщі офіційно працевлаштовані, це майже половина з усіх українців у Польщі.

У той час як усього 28% українців офіційно працевлаштовані в Німеччині. А за даними центрального статистичного управління Польщі (GUS) тільки у ІІ кварталі 2023 року українці витратили у Польщі 1,77 млрд злотих (14.73 млрд грн), що на 300 млн злотих більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також ми бачимо, що на 7% зменшилась кількість тих, кого забезпечує житлом роботодавець. Це пов’язано з тим, що українці, які поїхали від війни, переважно проживають з дітьми, а житло від роботодавця здебільшого адаптоване для трудових мігрантів.

«Цифри показують, що українці вже стали самодостатніми у Польщі. Це пов’язано з адаптацією та відсутністю соціальних програм, як у більш багатих країнах Європи. Переважна більшість вже вивчили польську мову.

Це допомагає влаштовуватися на роботу за фахом, отримувати високу заробітну плату та винаймати собі житло. Я вважаю, що цей фактор вплинув також й на те, що більше ніж утричі зменшилась кількість тих, кого прихистили поляки в своїх домівках. Українці хочуть працювати, заробляти та бути самостійними" — говорить Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

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