75,4 млн гривень на рік: результат повторного аукціону суборенди найбільшої ділянки «Земельного банку» — Finance.ua

75,4 млн гривень на рік: результат повторного аукціону суборенди найбільшої ділянки «Земельного банку» Сьогодні 09:33 — Фондовий ринок

75,4 млн гривень на рік: результат повторного аукціону суборенди найбільшої ділянки «Земельного банку»

«Земельний банк» провів повторний аукціон із суборенди ділянки на Кіровоградщині у майже 4 тис. га, переможець сплачуватиме до бюджету 75,4 млн грн на рік.

Про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України у Facebook

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Зазначається, що земельна ділянка у Кіровоградській області площею 3 969 га була виставлена на повторні торги. Стартова ціна найбільшого об’єкту «Земельного банку» становила 13,7 млн грн.

Переможцем аукціону стало ТОВ «ЮВД Агро», яке запропонувало переможну суму суборендної плати в розмірі 75,4 млн грн на рік.

Компанія має 20 днів, аби укласти договір суборенди з ТОВ «Державний земельний банк», і після цього внести запропоновану річну суму та додатково сплатити ПДВ у розмірі 15,1 млн грн. Таким чином, загальний економічний ефект від цих торгів може становити понад 90 млн грн на рік.

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