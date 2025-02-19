75,4 млн гривень на рік: результат повторного аукціону суборенди найбільшої ділянки «Земельного банку» — Finance.ua
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75,4 млн гривень на рік: результат повторного аукціону суборенди найбільшої ділянки «Земельного банку»

Фондовий ринок
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75,4 млн гривень на рік: результат повторного аукціону суборенди найбільшої ділянки «Земельного банку»
75,4 млн гривень на рік: результат повторного аукціону суборенди найбільшої ділянки «Земельного банку»
«Земельний банк» провів повторний аукціон із суборенди ділянки на Кіровоградщині у майже 4 тис. га, переможець сплачуватиме до бюджету 75,4 млн грн на рік.
Про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України у Facebook.
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Зазначається, що земельна ділянка у Кіровоградській області площею 3 969 га була виставлена на повторні торги. Стартова ціна найбільшого об’єкту «Земельного банку» становила 13,7 млн грн.
Переможцем аукціону стало ТОВ «ЮВД Агро», яке запропонувало переможну суму суборендної плати в розмірі 75,4 млн грн на рік.
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Компанія має 20 днів, аби укласти договір суборенди з ТОВ «Державний земельний банк», і після цього внести запропоновану річну суму та додатково сплатити ПДВ у розмірі 15,1 млн грн. Таким чином, загальний економічний ефект від цих торгів може становити понад 90 млн грн на рік.
За матеріалами:
Finance.ua
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