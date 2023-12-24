71% розробників в Україні демотивовані низькою зарплатою — дослідження Сьогодні 14:13 — Особисті фінанси

71% розробників в Україні демотивовані низькою зарплатою — дослідження

IT-рекрутингова агенція Netpeak Talent (частина групи IT-компаній Netpeak Group) опублікувала дослідження портрета сучасного українського розробника, яке проводили в листопаді 2023 року.

Рекрутери вирішили розібратися, скільки розробники заробляють, що найбільше їх мотивує (або навпаки), як вони навчаються та проводять вільний час. Результати дослідження опубліковані на каналі Netpeak Group Space.

Дослідження охопило 136 розробників, із яких переважна більшість — чоловіки (88%), жінки склали 12%. Водночас 80% респондентів молодші 35 років.

Фінансова винагорода

Градація винагороди прямо залежить від рівня фаховості працівника, так медіана зарплати спеціалістів Junior-рівня (Junior, Strong Junior/Junior+, Pre-Middle) становить $1200 (за даними 38 відповідей респондентів), Middle (Middle, Strong Middle) — $2700 (68), Senior — $4000 (26).

Інфографіка: Netpeak Talent

Фактори мотивації та демотивації

Найбільше розробників мотивує рівень зарплатні (87%) та професійне зростання (71%). Також серед 5 найбільш мотиваційних чинників для них: гнучкий графік (49%), ефективне керівництво (41%) та свобода в ухваленні рішень (38%).

Інфографіка: Netpeak Talent

Водночас ключовими демотиваційними чинниками стали низька зарплатня (71%), брак кар'єрного росту (56%) та некомпетентне управління компанією (46%). Також серед 5 найбільш демотиваційних чинників: брак балансу між роботою й особистим життям (40%) та брак гнучкого графіка роботи (36%).

Інфографіка: Netpeak Talent

Професійний розвиток

Цікаво, що 71 (52%) розробник віддає перевагу самоосвіті, не проходили жодних курсів і навчаються самостійно. З платних ресурсів 12 (9%) опитаних вказали курси Udemy, також 9 (7%) розробників згадали такі платформи, як GoIT, ITStep Academy та Hillel.

Життя за межами коду

У вільний від роботи час розробники віддають перевагу тренуванням у спортзалі, перегляду фільмів і серіалів, відпочинку із сім'єю, відеоіграм і прогулянкам на свіжому повітрі. Більшість респондентів відповіли, що віддають перевагу розважальному (70%), інформаційному (70%) та професійному контенту (68%).

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