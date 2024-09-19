5 речей, які «старять» ваше резюме — Finance.ua

5 речей, які «старять» ваше резюме Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

5 речей, які «старять» ваше резюме

Час і розвиток не стоять на місці: робота з будь-якого куточка світу, безмежні можливості онлайну, штучний інтелект… Навряд чи ми могли подумати про таке років 10 тому. Але пошукачі роботи чомусь думають, що шаблони для резюме 10-, 20-річної давності та поради щодо його створення досі актуальні.

Фахівці порталу robota.ua зібрали пʼять речей, які роблять резюме застарім та неактуальним.

Володіння програмами Microsoft Office

Це один із китів резюме 20-річної давнини. Раніше і справді було важливо підкреслити знання Word, Excel і PowerPoint і вказати, що ви — «просунутий користувач ПК». Сьогодні ж користуватися компʼютером вміють навіть діти молодших класів. Ці навички очевидні для більшості професій, тому вказувати додатково про них вже немає потреби.

Комунікабельність та стресостійкість

Ці слова можна знайти майже в кожному резюме серед мʼяких навичок, навіть якщо реально кандидат їх не має. Тож з часом комунікабельність та стресостійкість втратили свій сенс і в більшості випадків рекрутери не звертають на них увагу. Навіть коли роботодавець у вакансії згадує комунікабельність та стресостійкість у вимогах, вказати про них варто інакше, підкріпивши кейсами з практики. Наприклад: «Маю досвід роботи з 10+ клієнтами одночасно. Вирішував складні випадки у комунікації та допомагав із цим колегам».

Особиста інформація

Роботодавця під час найму на роботу має цікавить лише професійне життя кандидата, його досягнення та досвід роботи. Якщо у резюме ви вказали сімейний стан чи наявність дітей, зазначили дату народження чи домашню адресу — сміливо видаляйте цю інформацію. Ба більше, якщо вас запитуватимуть на співбесіді «Чи є у вас діти?», «Якого вони віку?», «Чи плануєте ви знову народжувати?», «Якого ви року народження?» тощо, потрібно бігти від такого роботодавця якнайдалі.

Єдина інформація, яка не стосується вашої професійної діяльності, але може бути корисна для роботодавця, — ваше хобі. Але бажано, щоб воно було дотичним до роботи.

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Обсяг на одну сторінку

Раніше існувала думка, що ідеальне резюме має поміщатися на одну сторінку. Також бажано було його роздруковувати перед співбесідою (для зручності рекрутера). Якщо ваш досвід і досягнення розтягуються на дві сторінки, не варто видаляти важливе, аби втиснути всю інформацію в одну. Не думайте про те, скільки сторінок займає ваше резюме, краще думайте, як вказати якнайбільше професійних здобутків і релевантний досвід.

Також не варто вказувати всі місця роботи. Щоб ваше резюме було більш актуальним, зазначайте про успіхи та досвід протягом останніх 5−7 років.

Оформлення

Помилково вважати, що різноманіття шрифтів та кольорів допоможуть вам вразити рекрутера. Ви, звісно, виділитеся серед інших кандидатів, але, можливо, не з кращого боку. Адже перенасичення кольорами, різні шрифти, підкреслювання тощо ускладнюють прочитання документа і рекрутер може не знайти у ньому необхідної інформації і відмовити вам у подальших етапах.

Також важливо відправляти резюме у правильних форматах. Наприклад, документи Word, особливо застарілі версії, можуть не відкритися на ПК з сучасними ПЗ. Тому краще зберегти резюме у PDF-форматі.

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