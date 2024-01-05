5 марок автомобілів, які доводиться ремонтувати найчастіше — Finance.ua

5 марок автомобілів, які доводиться ремонтувати найчастіше 05.01.2024, 00:23 — Технології&Авто

5 марок автомобілів, які доводиться ремонтувати найчастіше

Автомобільний світ має безліч моделей і брендів, кожен з яких має свої особливості та характеристики. Серед водіїв завжди були дискусії щодо надійності та довговічності різних марок автомобілів.

Однак, щоб розібратися в цій темі детальніше та надати об'єктивну інформацію, Інститут досліджень автомобільного ринку провів аналіз, використовуючи дані із системи автоматизації автомобільного бізнесу RemOnline.

Результати цього дослідження дозволяють визначити, які марки автомобілів потребують більш частого та дорогого ремонту в Україні.

Лідерами по частоті ремонту є такі марки автомобілів:

Renault

Цей французький бренд займає перше місце у списку з 3100 випадками ремонту. Це може бути пов’язане з особливостями конструкції та експлуатації Renault.

BMW

На другому місці йде BMW з 2700 випадками ремонту. Німецький виробник автомобілів, відомий своєю елегантністю та високою продуктивністю, також має певні слабкі місця, що потребують уважного обслуговування.

Volkswagen

Займає третє місце з 1900 випадками ремонту. Volkswagen, хоч і є одним з найпопулярніших брендів в Україні, все одно схильний до деяких проблем, що потребують регулярного обслуговування.

З погляду витрат на ремонт деякі марки автомобілів виділяються вищими витратами:

Porsche

Ремонт автомобілів Porsche в середньому коштує 16 000 гривень, що робить цей бренд найдорожчим у списку. Висококласні та дорогі автомобілі Porsche можуть коштувати власникам солідних сум при ремонті.

SsangYong

Середня вартість ремонту SsangYong складає 11 300 гривень. Цей південнокорейський бренд, хоч і не такий відомий, як деякі інші, також має свої особливості, що впливають на вартість обслуговування.

BMW

Також представлена у списку із середньою вартістю ремонту в 9 900 гривень. Незважаючи на високу якість та продуктивність, ремонт BMW може вимагати значних інвестицій.

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