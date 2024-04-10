5 марок авто із найнижчими витратами на обслуговування — Finance.ua

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5 марок авто із найнижчими витратами на обслуговування

Технології&Авто
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5 марок авто із найнижчими витратами на обслуговування
5 марок авто із найнижчими витратами на обслуговування
Експерти, що вивчають автомобільну індустрію, склали список найбільш економних в обслуговуванні автомобілів. Цей рейтинг базується на дослідженні мільйонів автомобілів, які експлуатувалися протягом десяти років. Видання Caredge опублікувало цей список, який може бути корисним для тих, хто шукає автомобіль і вирішують, на якому бренді зупинити свій вибір.
Toyota очолює список з витратами у розмірі 5996 доларів за 10 років експлуатації. Ця японська марка відома своєю надійністю і доступністю у обслуговуванні, що робить її привабливим варіантом для багатьох власників автомобілів.
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Mitsubishi займає друге місце з витратами в розмірі 7787 доларів за 10 років. Ця марка також відома своєю надійністю і доступністю за розумною ціною, що робить її популярним вибором серед автолюбителів.
На третьому місці знаходиться Honda з витратами на обслуговування у розмірі 7827 доларів за 10 років. Автомобілі Honda відомі своєю економічністю і надійністю, що робить їх привабливим вибором для тих, хто цінує довговічність і доступність.

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Після них йдуть Mazda з витратами у розмірі 8035 доларів і Nissan з очікуваними витратами у розмірі 8088 доларів за десятирічний період експлуатації. Обидві марки також пропонують широкий вибір надійних автомобілів за конкурентними цінами.
Цей список може допомогти людям, які мають намір купити автомобіль, розуміти, скільки вони витратять на його обслуговування після покупки, що допоможе їм зробити більш обдуманий вибір.
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За матеріалами:
vnedorozhnik.net.ua
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